Telecomunicazioni, la svolta strategica di colossi e outsider

Per quanto riguarda Fastweb, a fine marzo la compagnia guidata da Alberto Calcagno ha pubblicato il suo Report di sostenibilità. Alcuni dei numeri: oltre 29.800 posti di lavoro generati sul territorio nazionale, 3 miliardi di contribuzione al Pil, 86% di acquisti e investimenti in Italia.

Anche Fastweb è in campo con tante iniziative per diffondere le competenze digitali attraverso la Fastweb Digital Academy, che ha introdotto corsi online interamente gratuiti e rivolti ai giovani in cerca di occupazione, agli insegnanti che affrontano la didattica a distanza, ai lavoratori che necessitano di maggiori competenze per affrontare la rivoluzione digitale in corso. In un anno la scuola ha rilasciato oltre 4.600 certificati. L’obiettivo è di aumentare la proposta formativa e di raggiungere le 50mila persone formate entro il 2025. Con riferimento all’ambiente, Fastweb punta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di 30.500 tonnellate di anidride carbonica entro il 2030.

Cinque sono i punti cardine della strategia di sostenibilità di Tiscali: la gestione degli impatti ambientali (certificazione ISO 14001); l’innovazione tecnologica (in linea con la missione di offrire a tutti uguale e libero accesso alla vita digitale); l’attenzione ai clienti (libertà e trasparenza delle offerte); l’attenzione ai dipendenti (smart working, sostegno alla genitorialità, esodi incentivati volontari) e la governance (etica, integrità, sostenibilità economica, Cda prevalentemente femminile). Nel bilancio di sostenibilità 2019 (ultimo pubblicato) si legge che «in Tiscali, il 53,5% dei dipendenti sono donne (pari a 287), in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto al 2018, nonostante il generale decremento delle persone del gruppo» e anche che «il gruppo si impegna a salvaguardare le esigenze di work-life balance».

Quanto a Ei Towers, fa parte del portafoglio del fondo infrastrutturale F2i che dal 2019 aderisce agli Un-Pri Principles for responsible investment. L’attenzione alla sostenibilità è mantenuto nelle singole controllate. Per quanto riguarda l’ambiente, nel 2019-2020 l’azienda si è impegnata soprattutto nella riduzione dei rifiuti, che sono scesi del 10%, con un calo del 60% per i rifiuti pericolosi. Nell’ambito sociale, è stata istituita una commissione welfare per migliorare il benessere dei dipendenti attraverso una pluralità di iniziative tese alla tutela della salute e sicurezza e alla promozione del work-life balance. In particolare, per l’emergenza Covid la società ha previsto un servizio che garantisce assistenza sanitaria e psicologica da remoto e ha stipulato polizze assicurative a favore dei dipendenti colpiti dalla pandemia. Il 99% dei dipendenti è assunto a tempo indeterminato, con un buon bilanciamento di genere (56% dello staff amministrativo composto da donne).