Telefisco 2021 ad aggiornamento continuo A partire dal 3 febbraio si potrà avere nuovamente accesso alla visione di Telefisco in differita

L’evento Telefisco 2021 non si è chiuso giovedì 28 gennaio con la diretta ma continua su più fronti. Dalla possibilità di usufruire delle formule alternative a «Telefisco base» alla pubblicazione delle risposte nel Forum de l’Esperto risponde, dove si sono potuti inviare quesiti fino a ieri sera. Riepiloghiamo le attività in corso, a disposizione di professionisti e contribuenti.

Telefisco Plus. A partire dal 3 febbraio si potrà avere nuovamente accesso alla visione di Telefisco in differita, con le relazioni presentate giovedì, e si potranno ottenere i crediti. L’accesso a «Telefisco Plus» è possibile al costo di 19,99 euro per gli abbonati al quotidiano e di 29,99 per gli altri partecipanti. Ma l’acquisto di «Telefisco Plus» consentirà, sempre dal 3 febbraio, di seguire sei relazioni aggiuntive (con due crediti formativi extra per commercialisti e consulenti e quattro per i notai) . Inoltre è già disponibile con le relazioni e le slide di tutti gli autori. «Telefisco Plus» offre, inoltre, l’accesso al quotidiano digitale NtPlus Fisco fino al 28 febbraio.

Telefisco Advanced. Formazione e aggiornamento proseguono fino a dicembre con «Telefisco Advanced». Con 59,99 euro sono disponibili tutti i contenuti e i servizi di «Telefisco Plus» e, in più, otto webinar con gli esperti di Telefisco, da marzo a dicembre 2021, su adempimenti e novità dell’anno. A disposizione anche la «Guida pratica Imposte dirette», in formato digitale.

Le risposte ai quesiti. Fino alle 18 di ieri sera è stato possibile inviare quesiti agli esperti del Sole 24 Ore all'indirizzo sole24ore.com/forumtelefisco. Una selezione delle risposte sarà pubblicata online e sul Sole 24 Ore a partire da martedì 2 febbraio. Lunedì 8 febbraio, poi, sarà dedicato alle risposte degli esperti del Sole 24 Ore il fascicolo de L’Esperto risponde.

Prospettiva primavera. Anche nel 2021 verrà previsto uno Speciale Telefisco che guarderà, con un approfondimento mirato e con i contributi degli esperti del Sole 24 Ore, ai temi della produzione normativa della prima metà dell’anno oltre che dei principali adempimenti del 2021.