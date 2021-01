Telefisco 2021: dai ristori ai bonus ecco come seguire l’evento

4' di lettura

Telefisco taglia il traguardo della trentesima edizione. Il convegno de L’Esperto risponde è in programma giovedì 28 alle 9 alle 18 all’indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco. Un’edizione tutta online a causa delle restrizioni imposte per far fronte all’emergenza coronavirus. E le norme emanate a causa del Covid-19 saranno al centro di alcune delle relazioni degli esperti del Sole 24 Ore, che si alterneranno sul “palco virtuale” di Telefisco 2021 insieme ai rappresentanti dell’amministazione finanziaria, delle professioni e del mondo politico.

I temi dell’edizione

Tanti i temi sul tavolo: dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio per l’anno prossimo o in corso di approvazione alle regole per i bilanci, dalle disposizioni sul superbonus alle novità in materia di Iva, dalle rivalutazioni alle misure agevolative previste per le imprese.

Come si partecipa

L’edizione numero trenta prevede tre diverse modalità di fruizione: Base, Plus e Advanced. Ma se per il modello Base la registrazione doveva avvenire entro le 19 del 27 gennaio, è ancora possibile acquistare i modelli Plus e Advanced. Ma ricapitoliamo le modalità di accesso a Telefisco 2021.

• Telefisco Base. Il primo livello consente di partecipare, gratis e in diretta, al convegno all’indirizzo ilsole24ore.com/telefisco, seguire le relazioni degli esperti e i chiarimenti dell’amministrazione. Oltre che di fruire di crediti formativi e inviare quesiti agli esperti.

• Telefisco Plus. Con questa modalità si può vedere la diretta di Telefisco, ottenere i crediti e inviare i quesiti oltre che seguire le relazioni in differita. L’accesso a Telefisco Plus è possibile – valori validi da giovedì 28 gennaio - al prezzo di 19,99 euro per gli abbonati al quotidiano e di 29,99 per gli altri partecipanti.