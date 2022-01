Telefisco 2022, l’Agenzia avvia analisi per il recupero degli aiuti Covid

10:31 Tax credit affitti compensabile con debiti con il Fisco sopra i 1.500 euro

Partono le risposte dell’agenzia delle Entrate. Il divieto di utilizzare in compensazione crediti per tributi erariali in presenza di ruoli per i medesimi tributi non si applica ai crediti di natura agevolativa, come il tax credit per le locazioni. Per questo il tax credit potrà essere compensato, tramite il modello F24, con i crediti erariali del contribuente anche in presenza di debiti con il Fisco di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo, per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.