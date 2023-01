Telefisco il 26 gennaio: focus su manovra e adempimenti 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Telefisco rilancia e dà appuntamento il 26 gennaio 2023. La partita dei chiarimenti per professionisti, imprese e contribuenti avrà al centro le novità della legge di Bilancio oltre agli adempimenti che costelleranno l’anno prossimo. Il 2023, dalla flat tax alle sanatorie, dagli aiuti di Stato ai bonus edilizi, si preannuncia, del resto, ricco di novità e di adempimenti cui fare fronte. E Telefisco avrà anche un legame forte con la formazione del Gruppo 24 Ore che riparte nel gennaio 2023.

Come partecipare

L’appuntamento con l’edizione 2023 del convegno del Sole 24 Ore-L’Esperto risponde – la trentaduesima della storia – è in calendario giovedì 26 gennaio 2023, dalle ore 9 alle 18. Al convegno si potrà partecipare online, attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Sole 24 Ore, scegliendo una delle formule pensate per garantire a professionisti, imprese e contribuenti l’affidabilità che da sempre caratterizza Telefisco. È già possibile iscriversi alla manifestazione, all’indirizzo ilsole24ore.com/telefisco. Alla partecipazione online si aggiungerà la possibilità di presenziare nelle sedi fisiche che potranno essere attivate da Ordini, banche e associazioni e di cui verrà data comunicazione attraverso il sito dedicato a Telefisco 2023.

Il «menu» dell'edizione 2023 Visualizza

Le formule

Le modalità di fruizione online sono due: Telefisco Base e Telefisco Plus.Telefisco Base permette di seguire gratuitamente e in diretta il convegno collegandosi all’indirizzo ilsole24ore.com/telefisco. In questo modo sarà possibile: seguire le relazioni degli esperti; avere le risposte ai dubbi più rilevanti e seguire i commenti sui principali temi del momento. Sarà, inoltre, possibile inviare quesiti agli esperti del Sole che risponderanno nel corso della manifestazione e nei giorni successivi online e sul giornale. La partecipazione in diretta consentirà, inoltre, di ottenere otto crediti formativi (le procedure di accreditamento sono in corso con commercialisti, consulenti del lavoro e tributaristi). La seconda modalità di partecipazione è costituita da Telefisco Plus. Con questa formula, al costo di 30,99 euro fino al 1° gennaio e di 34,99 euro dal 2 gennaio, si potranno seguire i lavori in differita, organizzando il proprio tempo secondo le modalità che si preferiscono. Anche questa formula prevede i crediti formativi. Telefisco Plus offrirà, dunque:l’accesso ai lavori in differita; l’accesso a un webinar con otto relazioni aggiuntive su temi di grande rilievo. Partecipando ai webinar sarà possibile ottenere altri tre crediti formativi, per arrivare a un totale di 11 crediti; la dispensa con relazioni e slide riassuntive in formato digitale; la possibilità di consultare gratis Nt+Fisco ed

Nt+Lavoro fino al 28 febbbraio; la possibilità di assistere alla diretta (previa registrazione). Va ricordato che è già possibile iscriversi a Telefisco 2023 all’indirizzo ilsole24ore.com/telefisco.

La formazione

Con il 2023 il Gruppo 24 Ore rientra nel mercato della formazione indirizzata ai professionisti. Il prodotto “core” sarà «Master Telefisco», un percorso di formazione e informazione che si pone l’obiettivo di accompagnare durante tutto l’anno i partecipanti nella loro attività quotidiana, consentendo di disporre di tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare le problematiche operative.