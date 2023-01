Telefisco il 26 gennaio, parte il rush finale per l’iscrizione gratuita

5) cliccando su «Registrati qui» si atterra alla pagina dove creare un nuovo profilo

6) infine si atterra sulla pagina dove scegliere il proprio percorso formativo.

Al convegno le risposte di agenzia Entrate, Gdf e Mef si aggiungeranno agli approfondimenti degli esperti del Sole (si veda il programma). Le modalità di fruizione online sono due: Telefisco Base e Telefisco Plus. Telefisco Base permette di seguire gratuitamente e in diretta il convegno all’indirizzo ilsole24ore.com/telefisco. Partecipare in diretta consentirà a commercialisti, consulenti del lavoro e tributaristi di avere 8 crediti formativi (4 per i tributaristi Lapet). Con Telefisco Plus, al costo di 34,99 euro, si potranno seguire i lavori in differita; partecipare a un webinar con otto relazioni aggiuntive e altri tre crediti; ottenere la dispensa e Nt+Fisco ed Nt+Lavoro fino al 28 febbraio.

IL «MENU» DELL'EDIZIONE 2023

TELEFISCO BASE

Fattura elettronica europea, note di variazione e rettifiche Iva – Benedetto Santacroce

● La nuova flat tax e le partite Iva – Alessandra Caputo