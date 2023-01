Telefisco giovedì 26 gennaio, parte il rush finale per l’iscrizione gratuita

5 cliccando su «Registrati qui» si atterra alla pagina dove creare un nuovo profilo

6 infine si atterra sulla pagina dove scegliere il proprio percorso formativo.

Al convegno le risposte di agenzia Entrate, Gdf e Mef si aggiungeranno agli approfondimenti degli esperti del Sole (ecco il programma). Le modalità di fruizione online sono due: Telefisco Base e Telefisco Plus. Telefisco Base permette di seguire gratuitamente e in diretta il convegno all’indirizzo ilsole24ore.com/telefisco. Partecipare in diretta consentirà a commercialisti, consulenti del lavoro e tributaristi di avere 8 crediti formativi (4 per i tributaristi Lapet). Con Telefisco Plus, al costo di 34,99 euro, si potranno seguire i lavori in differita; partecipare a un webinar con otto relazioni aggiuntive e altri tre crediti; ottenere la dispensa e Nt+Fisco ed Nt+Lavoro fino al 28 febbraio.