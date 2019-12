Telefisco in agenda il 30 gennaio Il prossimo anno si svolgerà la 29esima edizione del convegno annuale de «L’esperto risponde-Il Sole 24 Ore»

Telefisco 2019: l’auditorium del Massimo di Roma

2' di lettura

Parte l’operazione Telefisco 2020. Giovedì 30 gennaio, infatti, è in calendario il convegno annuale de “L’esperto risponde-Il Sole 24 Ore”. La 29esima edizione si concentrerà sulle maggiori novità dell’anno prossimo che in questi giorni stanno prendendo forma con il decreto fiscale (Dl 124/19) e il disegno di legge di Bilancio.

Le relazioni e le risposte

Anche quest’anno Telefisco offrirà un momento di confronto tra gli operatori e l’amministrazione fiscale. Le relazioni degli esperti del “Sole 24 Ore” affronteranno i temi caldi del momento, dal regime forfettario alla fatturazione elettronica, dalla stretta sulle misure per la lotta all’evasione alle modifiche al reddito d’impresa (dal ritorno dell’Ace agli incentivi sugli investimenti in beni strumentali ai crediti d’imposta sugli investimenti). I funzionari del Fisco risponderanno alle domande del pubblico e degli esperti, offrendo indicazioni per l’applicazione delle norme fiscali.

Occasione unica per aggiornarsi

Telefisco è anche un’occasione di formazione professionale continua accreditato presso diversi Ordini professionali.

Attiva una sede

Imprese, banche e istituzioni attivare una sede da cui trasmettere in diretta Telefisco 2020, un appuntamento imprescindibile per i commercialisti e gli operatori di impresa.

Per diventare partner

È necessario:

mettere a disposizione una sala convegni con dimensioni da 50 a mille posti, il 30 gennaio e il pomeriggio del giorno prima (allestimento e prove tecniche);

attrezzare la sala con parabola satellitare, schermo di dimensioni adeguate e impianto di amplificazione e di videoproiezione adeguati alla capacità della sala;

consentire l’accesso gratuito alla manifestazione, previa iscrizione online sul sito del Sole 24 Ore;

autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03 e articolo 13 Gpdr 679/16)