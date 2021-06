Telefisco, chiarimenti su 110% e fondo perduto Corsa a iscrizioni e crediti

3' di lettura

Una settimana a Speciale Telefisco. Con fari puntati su 110% e fondo perduto. Ed è già conto alla rovescia per le iscrizioni e per l’ottenimento dei crediti formativi. Il convegno dell’Esperto risponde «Bonus, 110% e aiuti per ripartire – Speciale Telefisco», si terrà online il 23 giugno – dalle 9 alle 13 – e sarà accompagnato da tre moduli di approfondimento su 110%, aiuti alle imprese e dichiarazioni. L’edizione speciale di Telefisco prevede, infatti, un programma base, in diretta il 23 giugno, e tre moduli di approfondimento dal 24 giugno. I moduli consentono di ottenere fino a 7 crediti formativi. Ecco le tre formule.

Telefisco Base



Consente di seguire i lavori il 23 giugno gratuitamente e senza crediti. Per partecipare basta registrarsi al minisito di Speciale Telefisco.

Telefisco Plus

Consente di seguire – a pagamento – uno a scelta fra i tre approfondimenti tematici di Speciale Telefisco e la registrazione delle relazioni trasmesse il 23 giugno. Telefisco Plus sarà disponibile dal 24 giugno e potrà essere seguito senza vincoli di orari.

TelefiscoAvanced

Consente di seguire – a pagamento – tutti e tre gli approfondimenti tematici di Speciale Telefisco e la registrazione delle relazioni del 23 giugno. Telefisco Advanced sarà disponibile dal 24 giugno e potrà essere seguito senza vincoli di orari.

Telefisco Plus e Telefisco Advanced danno diritto ai crediti formativi, riconosciuti dai dottori commercialisti e consulenti del lavoro (5 crediti con Telefisco Plus e 7 con Telefisco Advanced). Per chi acquisterà i pacchetti entro il 23 giugno i prezzi saranno di 20,89 euro per Telefisco Plus e 30,89 euro per Telefisco Advanced. Dal 24 giugno i prezzi saranno di 24,99 euro per Telefisco Plus e di 34,99 euro per Telefisco Advanced.