Telefisco, l’agenzia delle Entrate risponde ai quesiti sul superbonus

Contabilizzazione dei bonus: le questioni ancora aperte

Sono almeno quattro gli aspetti problematici legati alla contabilizzazione dei bonus fiscali, all'interno del documento Oic disponibile oggi in bozza, secondo quanto ricorda Giorgio Gavelli. La detrazione viene contabilizzata come credito anche quando l'impresa non ha intenzione di cederla a terzi. Non viene affrontato il caso della spesa sostenuta dalla società immobiliare su un immobile merce. Il bonus entra nella parte alta del conto economico, come quota di provento o come quota di minore ammortamento. Le due modalità contabili di rilevazione del contributo in conto impianti non hanno, infine, uguale impatto sotto l'aspetto fiscale.