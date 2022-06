Telefisco: nella prossima manovra nuovo passo verso l’abolizione dell’Irap

12:37 Iva, la riforma fiscale deve partire dalle aliquote

Per i lettori del Sole 24 Ore la riforma fiscale in materia di Iva dovrebbe partire dalla riduzione del numero di aliquote. È il risultato di un sondaggio effettuato sui canali social del Sole 24 Ore. Per il 65% dei partecipanti, la riduzione del numero delle aliquote, infatti, dovrebbe essere la priorità. Dietro a distanza, il 17% dei partecipanti al sondaggio opta per la chiarezza sulla scelta delle aliquote, mentre il 10% sulla riduzione delle sanzioni per chi fa errori in buona fede. Infine, al 9% i lettori optano per una maggiore chiarezza sulle esenzioni.