Telefisco Plus, iscrizione agevolata fino al 31 agosto

Speciale Telefisco 2023 - «Le novità per professionisti e imprese», l’evento gratuito del Sole 24 Ore, si avvicina e dà appuntamento al 20 settembre, dalle 9 alle 13.

C’è la possibilità di iscriversi già ora scegliendo fra due formule distinte, Telefisco Base e Telefisco Plus: chi sceglie questa seconda versione, ricca di contenuti aggiuntivi, entro il 31 agosto, ottiene un piccolo sconto.

L’attenzione sarà concentrata sulle novità fiscali e gli adempimenti che caratterizzeranno la ripresa dopo la pausa estiva: dalla chiusura della compilazione delle dichiarazioni ai bonus edilizi, dalle novità Iva a quelle sui bilanci per arrivare alla chiusura delle definizioni agevolate.

La manifestazione, come detto, potrà essere seguita scegliendo una delle due formule - Telefisco Base e Telefisco Plus - in programma.

Telefisco Base consentirà

di seguire in diretta e gratuitamente le relazioni degli esperti del Sole, i confronti sui temi più caldi, i commenti, oltre che di mandare quesiti al Forum degli esperti.