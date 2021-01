Telefisco, per seguire l’evento in diretta registrazione entro mercoledì 27 gennaio L’edizione di quest’anno si svolge tutta online

(12386)

L’edizione di quest’anno si svolge tutta online

3' di lettura

Telefisco è sempre più vicino. Il convegno de L’Esperto risponde è in agenda giovedì 28 gennaio. L’edizione di quest’anno si svolge tutta online e su tre modelli (Telefisco Base, Telefisco Plus e Telefisco Advanced). Con una necessità che va ricordata: la registrazione per il modello base dovrà avvenire entro le 19 di mercoledì 27 gennaio. È necessario muoversi in tempo per evitare problemi tecnici che potrebbero compromettere la partecipazione all’evento. Dal sito www.ilsole24ore.com/telefisco si accede a tutte le informazioni per la registrazione e per l’acquisto delle differenti soluzioni.

Tanti i temi sul tavolo: dalle novità della manovra alle regole per i bilanci, dal superbonus alle novità sull’Iva, dalle rivalutazioni alle misure agevolative per le imprese. Il format sarà innovativo, con svolgimento da remoto, e, come detto, tre differenti livelli di fruizione. Vediamoli in dettaglio.

Loading...

1 . Telefisco Base

Il primo livello dà la possibilità di partecipare, gratis e in diretta , al convegno de L’Esperto risponde, all’indirizzo ilsole24ore.com/telefisco, e seguire le relazioni degli esperti e i chiarimenti dell’amministrazione finanziaria. La visione consentirà di fruire di crediti formativi e di inviare quesiti agli esperti del Sole, che risponderanno online e sul giornale.

2 . Telefisco Plus