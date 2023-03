Telefonare senza copertura cellulare: arriva il Wi-Fi calling in Italia, ecco come funziona

Ascolta la versione audio dell'articolo

Avete presente il fastidio di trovarsi in una zona dove il cellulare prende male, ad esempio in certe stanze della casa o aree dell'ufficio, dove però il Wi-Fi funziona benissimo? Ed essere costretti quindi a chiedere all'interlocutore di fare chiamate via Wi-Fi con Whatsapp e comunque subire la perdita di telefonate in arrivo, che trovano il cellulare privo di segnale? La soluzione al problema è disponibile da anni, si chiama Wi-Fi Calling, e solo ora arriva a tutti gli effetti in Italia.

Tim e Wind 3 – e per ora solo loro - l'hanno lanciato nelle ultime settimane, anche se con alcuni limiti dettati da loro scelte di marketing. Finora solo Vianova Mobile offriva il servizio, ma è un operatore che si rivolge esclusivamente a utenza business.

Cos'è il Wi-Fi calling

La “chiamata Wi-Fi” è un servizio che consente di fare e ricevere chiamate normalmente, ma tramite una connessione Wi-Fi invece di utilizzare un segnale Il servizio è disponibile sulla maggior parte dei dispositivi Android e iOS e l’esperienza d’uso è simile a quella di qualsiasi altra telefonata. In sostanza l'utente abilitato a questo servizio continua a ricevere le telefonate anche se è fuori da copertura cellulare; fa telefonate al solito modo e con il proprio numero. Non solo: se la copertura cellulare c'è ma è cattiva, il Wi-Fi calling pure giunge in aiuto e quindi migliora la qualità della telefonata.È evidente il vantaggio rispetto a una chiamata via Whatsapp, che non ci protegge dalla perdita di telefonate o dal degrado della qualità delle chiamate standard in arrivo (in ascensore o in garage, ad esempio). Da notare che certi utenti aziendali hanno finora ovviato a questo problema grazie a inoltri automatici di chiamata su numeri VoIP che sfruttano la connessione internet (invece a quella cellulare).

Come funziona la chiamata Wi-Fi?

La chiamata Wi-Fi funziona appunto in modo simile ad altre applicazioni VoIP (Voice over IP) abilitate al Wi-Fi, come Skype o WhatsApp, anche se ci sono differenze importanti. Le chiamate Wi-Fi funzionano attraverso la trasmissione degli stessi pacchetti di dati cellulari del VoIP Wi-Fi attraverso una connessione Wi-Fi e internet. Da internet, i dati sono poi trasmessi alla rete cellulare e poi di nuovo all’interlocutore. Il servizio è una versione più recente del protocollo Generic Access Network (GAN).Che bisogna fare per avere il Wi-Fi calling?Per avere la chiamata Wi-Fi bisogna avere una sim con un operatore che la supporti e anche uno smartphone compatibile, dove inoltre bisogna installare l'ultima versione di sistema (che includa appunto questa novità). Una volta soddisfatte queste due condizioni, il Wi-Fi calling è attivo in automatico ed è gratis, ma l'utente può sempre disabilitarlo dalle impostazioni del cellulare.Purtroppo c'è un'altra limitazione, in Italia. Ad oggi Tim e Wind 3 supportano il Wi-Fi calling solo per chiamate sulle proprie reti Wi-Fi. L'utente insomma deve essere connesso a una rete fissa Tim o Wind 3, per usare il rispettivo servizio. È una scelta di marketing, per incentivare gli utenti a prendere sia il fisso sia il mobile con uno stesso operatore. Di per sé il Wi-Fi calling tecnicamente potrebbe funzionare con tutte le reti Wi-Fi.

Diverso è il servizio Vianova, che richiede l'installazione dell'app Vianova Phone sullo smartphone, ma per il resto funziona con qualsiasi rete Wi-Fi. Ultimo aspetto da considerare: Tim e Wind 3 hanno due liste di smartphone supportati un po' diverse tra loro e comunque in continuo aggiornamento. Vodafone e Iliad ancora non hanno lanciato il servizio, ma le loro case madri l'hanno fatto in altri Paesi. Free (l'Iliad francese) ce l'ha già da un anno in Francia, senza alcun limite per la rete Wi-Fi supportata. C'è speranza di una mossa simile presto anche in Italia.