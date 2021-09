Telefonata tra Biden e Xi: «La competizione non si trasformi in conflitto»

2' di lettura

Colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping, per la prima volta dopo sette mesi, per cercare di garantire che la “competizione” tra i loro due paesi non si trasformi in “conflitto”, ha affermato la Casa Bianca. I due leader, si legge in una nota della Casa Bianca, hanno avuto «una discussione ampia e strategica» durante la quale hanno parlato «dei temi in cui i nostri interessi convergono e dei temi in cui i nostri interessi, valori e prospettive divergono». Biden e Xi, prosegue la nota, hanno deciso di impegnarsi «in modo aperto e diretto. Questa discussione, come ha chiarito il presidente Biden, è stata parte dello sforzo in corso degli Stati Uniti per gestire in modo responsabile la concorrenza tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese».

«Il presidente Biden - ha aggiunto la Casa Bianca - ha sottolineato l’interesse duraturo degli Stati Uniti per la pace, la stabilità e la prosperità nell’Indo-Pacifico e nel mondo e i due leader hanno discusso della responsabilità di entrambe le nazioni per garantire che la concorrenza non si trasformi in conflitto».

Loading...

«I nostri due paesi e il mondo intero soffrirebbero in caso di uno scontro cino-americano», ha aggiunto Xi Jinping secondo la televisione pubblica cinese CCTV. «Il futuro e il destino del mondo dipendono dalla capacità di Cina e Stati Uniti di gestire bene le loro relazioni. Questa è la domanda del secolo, a cui i nostri due Paesi dovranno rispondere», ha aggiunto Xi, sottolineando che l’ostilità di Washington nei confronti di Pechino aveva causato «serie difficoltà» alle relazioni bilaterali. Si tratta del primo colloquio telefonico tra i due leader da febbraio, quando Biden era appena succeduto a Donald Trump.