Telefoni, in arrivo “bollette trasparenti”: costi e servizi più chiari Agcom propone di indicare nella bolletta, oltre all’importo totale, anche gli importi relativi ai prodotti offerti in vendita abbinata (modem e cellulari) e ai servizi, distinguendo fra servizi a traffico e servizi non a traffico

L’Autorità per le Comunicazioni ha ridefinito «il contenuto minimo delle informazioni che gli operatori sono tenuti a fornire nel documento di fatturazione, con l’obiettivo di rendere la bolletta telefonica uno strumento di facile consultazione per l’utente non solo al fine del controllo della spesa ma anche per la gestione del contratto». Lo «schema di provvedimento» varato dall’Authority sarà ora al centro, prima che venga approvato un testo definitivo, di una «consultazione pubblica» per ascoltare ed eventualmente recepire le osservazioni di tutti i soggetti interessati. Il testo aggiorna anche «l’elenco delle numerazioni per le quali gli utenti possono richiedere il blocco permanente di chiamata per non incorrere in spese inattese o non programmate per servizi di comunicazioni».

In particolare, «l’Autorità propone di indicare nella bolletta, oltre all’importo totale, anche gli importi relativi ai prodotti offerti in vendita abbinata, quali modem e cellulari (evidenziando l’avanzamento dell’eventuale piano di rateizzazione) ed ai servizi, distinguendo fra servizi a traffico (evidenziando separatamente quelli verso numerazioni a sovrapprezzo) e servizi non a traffico (evidenziando separatamente i servizi supplementari ed i servizi premium)».

La bolletta, secondo quanto si apprende, «dovrà contenere anche una sintesi delle condizioni economiche delle offerte flat e semiflat affinché gli utenti possano confrontare gli importi effettivamente addebitati con i prezzi dei servizi e un grafico dal quale sarà possibile desumere in maniera immediata gli importi pagati nel corso degli ultimi dodici mesi, nonché l’importo mensile medio».