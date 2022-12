Telefonia mobile, le promozioni di Natale per risparmiare. La guida e qualche consiglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dai 5 agli 8 euro al mese, per avere tutto, o quasi, sul cellulare. Chiamate a volontà e molti gigabyte. Sono queste le opportunità che vengono dalle promozioni di Natale 2022, lanciate alla spicciolata nelle scorse due settimane dagli operatori mobili italiani.

Come spesso accade a guidare gli sconti sono gli operatori virtuali.

Elimobile e Spusu

Meno noto è il nome, più piccolo è il prezzo. Una regola che sembra valere anche con queste promozioni. A Natale 2022 la fascia di partenza è 4,99 euro al mese (spesso però con un costo di attivazione di 9,90 euro).Elimobile dà appunto a 4,99 euro 30 GB in 4G (niente 5G), più minuti illimitati e 100 sms. L'offerta si chiama Entry. Prima ricarica gratis ai nuovi clienti. C'è anche il servizio aggiuntivo di poter accumulare “elicoin”, moneta virtuale usabili per comprare servizi vari.Con Spusu 50 ci sono invece 2mila minuti, 500 sms e 50 GB (ancora in 4G) a 5,98 euro al mese. I GB non usati si accumulano nel mese successivo, fino a 100 GB di “tesoretto” di riserva.Entrambi gli operatori sono su rete Wind Tre.

Loading...

Poste Mobile

L'operatore mobile virtuale di gran lunga può usato in Italia, Poste Mobile, dà un po' di tempo è diventato più aggressivo sulle tariffe e si parte anche qui da 4,99 euro al mese, per pochi GB però (20, in 4G+ fino a 300 Megabit), ma con minuti e sms illimitati, con l'offerta Super Power 20. Dieci euro di attivazione. L'operatore usa la rete Vodafone.

Kena, Very e Ho

Una delle particolarità del mercato italiano e uno dei motivi per cui le nostre tariffe mobili sono tra le più economiche è che anche gli operatori tradizionali hanno germinato gestori virtuali.Kena (Tim), Very Mobile (Wind Tre) e Ho (Vodafone) ora si fronteggiano sullo stesso prezzo di 6,99 euro al mese, dove – in questo periodo natalizio – ci sono 100 GB (in 4G bloccati a 30 Megabit), minuti e sms illimitati nel caso di Very e Ho; Kena invece spinge ora più sui GB (130, fino a 60 Megabit), ma meno sugli sms (limitati a 500, comunque moltissimi). Minuti illimitati. Kena inoltre a Natale regala l'attivazione. Al momento quindi Kena sembrerebbe vincere, ma è una gara che tende a variare di settimana in settimana insieme con le tariffe disponibili. Attenzione: le tariffe scontate di questi tre si rivolgono solo a chi fa portabilità del numero da certi operatori (perlopiù virtuali; l'elenco è sui rispettivi siti e anche questo può variare nel tempo).

Iliad e Fastweb

II più economici al momento per il 5G sono invece Iliad e Fastweb (questo su rete Wind Tre). Fastweb chiede 7,95 euro al mese per 150 GB (4G e 5G), 100 sms e minuti illimitati. L'offerta si chiama “Christmas Edition”, appunto.Iliad 9,99 euro per 150 GB, minuti e sms illimitati. A 7,99 euro al mese, per il periodo natalizio, dà 120 GB (sempre minuti e sms illimitati), in 4G e 4G+. Offerta che sembra quindi inferiore rispetto a quella di Fastweb. Da considerare in entrambi i casi il solito costo di attivazione di 10 euro.