Telefonia mobile, i rincari d'estate: per difendersi attenti agli sms

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Arrivano i primi rincari, estivi, sulle nostre offerte telefonia mobile, con una novità: quest'anno gli operatori ci permettono di rifiutarli e tenerci la vecchia tariffa. Ma per farlo dobbiamo stare attenti agli sms che ci mandano in questi giorni.

I rincari con l'opzione rifiuta

Tim e Wind Tre stanno mandando raffiche di sms ad alcuni utenti con un avviso: rincaro di due euro al mese alle porte sull'offerta; in cambio aumentano i GB disponibili. Tipico di ogni estate, quando gli operatori sfruttano la maggiore distrazione degli utenti, in mare o montagna. Quest'anno però c'è una differenza. Permettono di respingere al mittente la proposta e di dire “no grazie, mi tengo i GB che ho e continuo a pagare lo stesso”. Per esercitare quest'opzione però bisogna essere attenti e anche bravi a interpretare il linguaggio un po' criptico – viene da pensare lo facciano apposta – degli operatori. Scrive Tim: “Modifica contrattuale: per le mutate condizioni di mercato, dal primo rinnovo successivo al 7/09 la tua offerta costerà 2 euro in più al mese ed avrà più Giga. L’offerta avrà 100 Giga al mese, che ti rendiamo disponibili da subito, e sarà ridenominata xTE 100 S. In alternativa, se vuoi mantenere invariata la tua offerta, invia un SMS gratuito scrivendo INVAR ON al 40916, entro il 31/07. Recesso o cambio operatore senza penali ne costi, mantenendo eventuali rateizzazioni, su tim.it, via PEC o nei negozi TIM, entro il 30/09”.Scrive Wind Tre: “Modifiche contratto: per esigenze di mercato legate al crescente bisogno di traffico dati, la tua ALL-IN e le condizioni di contratto variano. Dal 14/6 i tuoi Giga raddoppiano e diventano 30 GIGA e dai rinnovi dopo il 31/7 il costo passa a 10,99 euro (da 8,99 ndr) al mese. Puoi mantenere l'offerta attuale inviando il testo NVAR con SMS al numero GRATUITO 40400 entro il 2/7. Recesso senza penali né costi entro il 6/8 con racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti e negozi WINDTRE o cambio operatore”.Cambia il codice da inviare (Invar on con Tim e Nvar con Wind Tre), ma lo spirito resta lo stesso; evidentemente un sms dove scrivere “no grazie” sembrava troppo prosaico agli operatori. Certo è che di questi tempi di Whatsapp & C gli sms dobbiamo tenerli sott'occhio, con notifiche sonore attive, solo per stare attenti alle comunicazioni del nostro gestore. Aduc se l'è presa con Wind Tre per questa mossa: “Tecnicamente si chiama per vendita per “opt-out” ed è vietata dall'articolo 65 del Codice del consumo che prevede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare (cosiddetto opt-in) e il diritto al rimborso di quanto pagato se il professionista “non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare”, scrive l'associazione. “E' una sorta di “costo della distrazione” (se dimentichi di inviare l'SMS di diniego, paghi 2 euro in più ogni mese), una pratica commerciale aggressiva che abbiamo denunciato all'Antitrust, chiedendo che venga ordinata l'immediata sospensione della condotta e che Wind Tre venga sanzionata”.Vedremo gli esiti. Si segnala comunque che secondo il Consiglio di Stato sono scorrette solo le rimodulazioni che cambiano la natura del contratto o aggiungono servizi nuovi; in questo caso gli operatori invece hanno ampliato un servizio già esistente nel contratto.Certo è che alcuni utenti forse apprezzeranno i GB in più, ma forse non ne avranno bisogno dato che se hanno scelto un'offerta low cost il loro obiettivo era soprattutto quello di spendere il meno possibile. Il consiglio è di valutare in base alle proprie esigenze. E se anche si ha bisogno di più GB, controllare se (almeno con Tim, che dà questa possibilità) non è meglio piuttosto cambiare operatore verso un'offerta più economica e con gli stessi GB (o persino di più).Un altro consiglio è stare attenti agli sms che arrivano in questi giorni. Nonostante il mare o la montagna.

Loading...

E Vodafone?

Cambiare operatore o accettare i rincari sono le opzioni che ci dà invece Vodafone, che non è immune ai rincari d'estate; solo, sceglie modalità più tradizionali. Da aprile a giugno sono arrivate raffiche di sms per rincari che stanno scattando in questo periodo. Gli ultimi previsti – per ora – sono di luglio. I rincari Vodafone vanno da 50 cent a 3 euro, a seconda dell'offerta attiva. Alcuni utenti in cambio avranno più GB e più servizi. Altri, soltanto un prezzo più alto da pagare.