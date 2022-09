Telefonia mobile: stop agli sconti ma boom di Gb inclusi. La guida alle nuove offerte

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sconti addio. L'inflazione è arrivata a colpire anche la telefonia mobile; nel senso che invece dei soliti cali di prezzo a cui gli operatori ci hanno abituati, stavolta hanno deciso di bloccare le tariffe. E di concentrare i vantaggi per gli utenti su un aspetto: l'aumento di GB.

Così risulta dall'analisi congiunta di due osservatori, di SosTariffe.it e Segugio.it, sulle offerte di quest'anno confrontate con quelle dell'anno scorso.

Il blocco dei prezzi è una cattiva notizia per gli utenti, inusuale dopo una lunga tradizione di sconti importanti; ma è anche il segnale che si è ormai raggiunto il fondo: più basso di così gli operatori sembra che non possano più andare. Non quando i loro costi – investimenti su nuove reti, energia elettrica – continuano ad aumentare.

Il mercato è però ancora in movimento. Gli operatori si fanno la guerra a colpi di GB, su reti 4G o 5G, e a volte anche sì con tariffe scontate ma rivolte a utenze molto particolari, tipicamente clienti Iliad e gestori virtuali.

Le novità

La novità di maggior rilievo, secondo i due osservatori è che con un prezzo lievemente più basso (-5%) che si aggira sempre attorno ai 10 euro (dai 10,43 del 2021 ai 9,91 di quest'anno), possiamo contare su moltissimi GB in più (+49,3%) che passano da 73 a 109 GB ogni mese. Gli operatori tradizionali (WindTre, Vodafone, Tim, Iliad) a fronte di un prezzo un po’ più basso dei pacchetti (-2,9%) che quest’anno si aggirano sui 14 euro al mese anziché 14,50 mensili dello scorso anno, ora danno moltissimi (+59%) di GB in più, che da 83 al mese passano in media a 132 GB mensili rispetto all'anno scorso.Simile la situazione dei virtuali, ossia gli operatori non dispongono di una rete di proprietà ma si appoggiano alla rete degli operatori tradizionali. Nel corso dell’ultimo anno i loro pacchetti propongono più minuti inclusi (+5,7%), ma il prezzo è ancora più stabile (- 0,1%).

Le offerte dei “virtuali”

Le offerte dei virtuali sono in genere più economiche, ma con meno GB, rispetto a quelle degli operatori tradizionali; anche se per l'utente quest'anno la differenza diventa meno importante, dato che i GB sono aumentati moltissimo. Del 42,6 per cento, arrivando da 68 a 97 al mese. Tra i 132 degli operatori tradizionali e i 97 GB dei virtuali (in media), l'utente può non cogliere una grande differenza e quindi essere spinto a preferire i costi più bassi proposti dai virtuali. Tuttavia, i tradizionali tendono a includere servizi aggiuntivi di vario tipo e anche l'accesso alla rete 5G.

Vediamo qualche esempio.

Per spendere davvero poco, come si diceva, bisogna fare il cambio operatore lasciando un virtuale o Iliad. Si può risparmiare un po' anche se si attiva un nuovo numero mentre scordiamoci sconti se vogliamo fare la portabilità da un grande operatore. Ecco quindi che troviamo ho. a 5,99 euro al mese (low cost di Vodafone), minuti e sms illimitati, 100 GB ma a questo prezzo solo per i clienti Fastweb, Iliad, PosteMobile. E non c'è il 4G. Il costo aumento di un euro per nuovi numeri e addirittura raddoppia per le migrazioni dagli altri operatori. Spusu dà 5,98 euro al mese con il solo limite che non supporta il 5G, ma ha la metà dei GB (50 GB), 500 sms e 2mila minuti. Kena ha le stesse caratteristiche dell'offerta ho. (è del resto il virtuale di Tim), eccetto per i messaggi (che sono “solo” 500) e il fatto che il prezzo vale per la migrazione da qualsiasi virtuale. Very (il virtuale di WindTre) ha pure le stesse caratteristiche, salvo la metà dei GB (50) e il fatto che il prezzo vale per tutti i nuovi numeri.Si noti che queste regole tendono a cambiare e magari fra qualche settimana gli sconti varranno su altri tipi di migrazioni.Il virtuale più famoso, PosteMobile, costa di più (8,99 euro al mese), ma ora ha ben 300 G, però chiamate e sms tutte a consumo. Un'offerta particolare, per chi ha il cuore davvero digital. Sennò a 6,99 euro al mese ci sono 50 GB, minuti e sms illimitati. Entrambe le offerte sono limitate al 4G.Il 5G economico è di Fastweb Mobile, 7,95 euro al mese, 90 GB, chiamate illimitate e 100 sms. Anche gli operatori principali hanno tariffe molto economiche per chi viene da un virtuale. Ad esempio Vodafone con la tariffa Bronze Plus a 7,99 euro al mese dà 120 GB, minuti e sms illimitati; ma solo su 4G. Le offerte standard dei big partono da circa 15 euro per 50 GB (Tim e Vodafone); 100 GB con Wind Tre (oppure 50 GB per 12,99). Prevedono anche offerte con GB illimitati. Iliad ha caratteristiche intermedie tra un virtuale e gli altri operatori, per le offerte, così in 9,99 euro al mese dà 120 GB, in 5G, minuti e sms illimitati.