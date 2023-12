Telefonia, stretta Agcom sui rincari automatici collegati all’inflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Per i rincari delle tariffe telefoniche legati all’inflazione servirà l’accettazione esplicita dell’utente. E questo varrà per i nuovi contratti, da ora in avanti, come per quelli sui quali gli operatori avevano già avvisato di voler far scattare gli adeguamenti, a partire da aprile 2024.

Giomi: «Provvedimento senza precedenti»

È arrivato il disco verde di Agcom al nuovo Regolamento che disciplina tutta la materia contrattuale tra operatori «che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche e utenti finali». A comunicarlo è stata la stessa Autorità, anticipando la pubblicazione, che avverrà a breve, della delibera che ha avuto come relatrice la commissaria Elisa Giomi secondo cui «si tratta di un provvedimento senza precedenti che tutela tutti i consumatori rispetto alle condizioni contrattuali che gli operatori applicano ai servizi di telefonia e internet, e che darà il massimo delle garanzie a partire da un accesso chiaro ed esaustivo alle informazioni utili per la stipula dei contratti. Gli utenti saranno finalmente al riparo dagli aumenti automatici dovuti all’inflazione e dai costi di recesso quando si vuole cambiare operatore».

I paletti Agcom alle tariffe «indicizzate»

La questione delle tariffe indicizzate all’inflazione è la parte clou, o sicuramente la grande novità, di questo Regolamento. Punto chiave di partenza è il cambiamento radicale, copernicano che le compagnie telefoniche hanno iniziato a prospettare ai propri clienti: rincari automatici indicizzati all’inflazione che, proprio per questo automatismo, secondo le telco interessate dalla vicenda non darebbero adito a diritto di recesso. Sono Tim e Wind Tre ad avere dato il “la” su alcune offerte, fra fisso e mobile, e con misure che, come detto, arriveranno a declinazione pratica nel 2024. In questo quadro, e con il rischio di avere una prospettiva di rincari massivi legati all’inflazione, Agcom ha messo paletti. Innanzitutto gli operatori, scrive nella sua nota l’Authority, «devono fornire agli utenti finali, unitamente al contratto prima della sottoscrizione, anche in caso di contatto telefonico, una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile che individua i principali elementi del servizio».

Due tipi di rincari

In caso di consenso esplicito del cliente, sono a quel punto previsti due tipi di rincari: quello legato all’inflazione misurata da un indice ufficiale (l’Indice Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza i tabacchi) e quello che oltre all’inflazione contempla «correttivi». In quest’ultimo caso, con l’adesione, al momento dell’aumento del canone connesso all’indice dei prezzi al consumo, l’utente ha diritto di recesso senza costi. Se, invece, il contratto non prevede alcun correttivo rispetto all’indice Istat, l’utente che volesse recedere dovrà sostenere i costi di disdetta. In questo caso però l’operatore sarà tenuto ad aumentare o anche a diminuire obbligatoriamente a seconda dell’andamento dell’indice. A ogni modo, scrive Agcom «l’applicazione dell’adeguamento non può avvenire, in prima applicazione, prima di 12 mesi dall’adesione contrattuale». E se l’aumento è superiore al 5% il cliente può sempre chiedere di passare a un’offerta non indicizzata dello stesso operatore, senza costi per il cambio.

Informazioni esaustive e trasparenti

In tema di trasparenza il Regolamento stabilisce poi che «gli operatori dovranno adeguare i propri modelli contrattuali e adottare tutte le misure necessarie affinché gli utenti finali dispongano, prima della conclusione del contratto, delle informazioni elencate nel provvedimento, che devono essere riportate in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile e fornite su un supporto durevole», come ad esempio l’ultima fattura. Fra queste sono citati i costi di disdetta e i livelli di qualità minima garantita.