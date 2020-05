Telefonica annuncia fusione di 02 e Virgin Media per un valore da 43 mld

(REUTERS)

Il gigante spagnolo delle telecomunicazioni Telefonica ha annunciato la fusione tra il suo operatore di telecomunicazioni britannico 02 e Virgin Media, di proprietà dell'American Liberty Global, creando un peso massimo nel Regno Unito del valore di 38 miliardi di sterline (43,4 miliardi di euro).



La joint venture, alla quale ciascuna società parteciperà al 50%, unirà Virgin Media, proprietario della rete Internet a banda larga più veloce del Regno Unito e 02, il più grande operatore di telefonia mobile nel Paese”, spiega Telefonica in un comunicato stampa.

Telefonica ha anche annunciato i conti del il primo trimestre del 2020 con ricavi per 11,36 miliardi di euro (-5,1%) e un margine operativo lordo in calo dell 11,8% a 3,76 miliardi. Sul risultato, spiega una nota, hanno pesato i cambi, in particolare il deprezzamento del Real brasiliano rispetto all'euro, e in misura inferiore del peso cileno. L'utile si è attestato a 468 milioni di euro (-53,2%).

Telefónica, spiega una nota, che accompagna il bilancio di periodo, “ha sperimentato effetti sia positivi che negativi, con una maggiore pressione sul segmento business to consumer (prepagato mobile, roaming, minori vendite nei negozi) e business to business (Pmi e pubbliche amministrazioni, aziende dei settori più esposti, commerciali attività), ma anche con un aumento della domanda di servizi, in particolare per quanto riguarda connettività e contenuti”. Il picco nel traffico di dati fissi è cresciuto del 20% rispetto ai livelli precedenti la crisi, raggiungendo il volume totale di traffico previsto entro la fine del 2020 - spiega una nota - mentre traffico vocale fisso è aumentato del 70%. Per quanto riguarda il traffico mobile, i dati sono cresciuti del 15% e la voce del 70%.