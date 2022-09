Telemarketing, chiamate indesiderate anche dopo l’iscrizione al Registro? Ecco come difendersi

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Che cosa accade se, nonostante ci si è iscritti al nuovo registro contro le telefonate “selvagge”, si continuano a ricevere telefonate indesiderate? Il problema è reale: fonti in ambito Garante per la protezione dei dati personali parlano di molte segnalazioni ad oggi pervenute. Il Registro pubblico delle opposizioni, originariamente riservato alle sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, è stato esteso a tutti i numeri nazionali riservati, inclusi i cellulari. Attivo dal 27 luglio, l'iscrizione al RPO annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali rilasciati in precedenza per campagne promozionali, tessere per la raccolta punti, la scontistica e la fidelizzazione.

Le telefonate che possono continuare ad arrivare

La questione è: una volta iscritto nel Registro, l’interessato ha diritto a non ricevere più telefonate per finalità promozionali? La risposta è negativa: l’iscrizione al Registro impedisce esclusivamente l’utilizzo per chiamate promozionali delle numerazioni contenute negli elenchi telefonici, ma non esclude invece l’utilizzo delle numerazioni (fisse o mobili) raccolte e successivamente utilizzate in base ad un consenso altrimenti prestato, anche inavvertitamente, dall’interessato: ad esempio, in occasione dell’acquisto di beni o servizi oppure in occasione dell’iscrizione a programmi di fidelizzazione, di partecipazione a concorsi a premio eccetera.

In queste occasioni, infatti, l’interessato potrebbe aver manifestato il consenso a che la propria numerazione telefonica venga utilizzata o comunicata a terzi per lo svolgimento di finalità di marketing anche telefonico e tale consenso potrebbe quindi rendere lecite le telefonate promozionali ricevute nonostante l’iscrizione al Registro.

Il Codacons: la metà di chi si è iscritto continua a ricevere chiamate indesiderate

In base alle stime del Codacons, circa la metà di chi si è iscritto continua a ricevere telefonate commerciali. Prima di tutto, spiegano dall’associazione dei consumatori, perché il Registro non sta ancora funzionando a pieno regime, e molti operatori ancora non si sono accreditati sulla piattaforma ufficiale. In secondo luogo perchè esistono diversi escamotage per aggirare le nuove disposizioni: call center ubicati all’estero, operatori non iscritti al Roc, software che generano numeri chiamanti finti e non rintracciabili. Un rischio che già in passato sia il Codacons, sia il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui consumatori, Simone Baldelli hanno paventato.

La classifica Unc delle proteste: 30% da telefonia, 29,2% da energia, 25% da trading

Secondo l’Unione nazionale consumatori fioccano le segnalazioni dei consumatori che, nonostante si siano iscritti al nuovo Registro delle opposizioni, continuano a ricevere chiamate dai call center. L’associazione ha raccolto un dossier con tutte le proteste ricevute in questi giorni e lo ha inviato all’Antitrust e al Garante della Privacy perché accertino i committenti responsabili di queste violazioni. In testa alle lamentele le compagnie telefoniche, al primo posto con il 30% dei reclami pervenuti. Seguono, a ruota, le società di luce e gas con il 29,2% delle segnalazioni. Medaglia di bronzo con il 25% alle società che fanno trading online. Molte chiamate arrivano da call center esteri, specie dal Regno Unito.