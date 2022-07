Telemarketing selvaggio, al via il registro delle opposizioni, ecco come ci si iscrive

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un esordio con qualche difficoltà. Il giorno che molti attendevano, quello in cui dovrebbe prendere forma un meccanismo di difesa contro il telemarketing aggressivo, ovvero le telefonate che ci raggiungono al cellulare in qualsiasi ora della giornata, più volte al giorno, per offrirci nuove offerte o servizi, è alla fine arrivato.

Da mercoledì 27 luglio, infatti, è entrato in funzione il nuovo Registro pubblico delle opposizioni che permetterà ai cittadini di opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e di porre un freno alle telefonate commerciali selvagge da parte di call center e operatori. Un esordio non proprio in discesa: nelle prime ore della mattinata, infatti, il sito a cui fare riferimento per porre un freno alle telefonate commerciali selvagge da parte di call center e operatori non è stato utilizzabile. Poi, intorno alle 10:00, il sistema si è sbloccato.

Ore 8:30: sul sito si legge: «Ci scusiamo per il disagio»

Alle ore 8:30 infatti abbiamo visitato il sito, e scoperto che qualcosa non sta andando come previsto. «Stiamo attivando il nuovo servizio per i cellulari - viene spiegato -. Sono in corso le attività per aggiornare i sistemi del Registro pubblico delle opposizioni per estendere il servizio a tutti i numeri nazionali, che saranno completate entro il 27 luglio 2022. Ci scusiamo per il disagio». La scritta è poi scomparsa.

Come ci si iscrive

Ciascun utente può chiedere al gestore del Registro che la numerazione della quale è intestatario o il corrispondente indirizzo postale siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento dei propri dati per fini di telemarketing o per il compimento di ricerche di mercato. L’iscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalità: web, compilando il modulo elettronico alla pagina www.registrodelleopposizioni.it ; telefono, chiamando il numero verde 800 265 265; email, inviando l’apposito Modulo all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it e, infine, tramite raccomandata.

La prova «sul campo»

Il portale è suddiviso in sezioni: “Per il cittadino” e “Per l’operatore” sono quelle principali, sostenute dalle indicazioni su “Che cos’è?”, “Come aderire?” e “Cittadino e operatore”. Se si entra nella sezione “Per il cittadino”, appaiono due finestre: “Iscriviti” e “Gestisci l’iscrizione”. Entrando in “Iscriviti”, sono previste sue modalità di accesso: “Senza autenticazione” e tramite Spid. È dunque possibile proseguire senza autenticazione, inserendo tutti i dati richiesti nel modulo elettronico di iscrizione al RPO. Altrimenti si può utilizzare uno degli altri metodi di accesso disponibili per effettuare l’autenticazione, in modo che i numeri da iscrivere siano associati alla identità digitale di chi accede al Registro.