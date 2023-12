Telemedicina, nel 2024 Regioni ai nastri di partenza in ordine sparso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2024 sarà l’anno della prova di maturità per la telemedicina che, uscita dall’era dell’emergenza covid, prova a spiccare il volo. Se in epoca pandemica da una parte abbiamo chiamato telemedicina tutto ciò che era a distanza, anche se tale realmente non era, con la fine dell’emergenza la consapevolezza è stata chiara e le norme prima e i fondi del Pnrr poi hanno avviato una rivoluzione ormai inarrestabile. Ma la tecnologia non basta a fare la telemedicina. La vera prova del nove non è ancora superata.

Nel 2021 la spesa per la Sanità Digitale è stata di 1,69 miliardi di euro, con investimenti principalmente trainati dalle strutture sanitarie (970 milioni) e dalle Regioni (330 milioni). Ma i servizi digitali più presenti risultavano ancora la prenotazione delle prestazioni sanitarie (88%) o il pagamento online delle prestazioni fruite (76%). Spesa che è cresciuta anche nel 2022, arrivando a raggiungere quota 1,8 miliardi. Ma, anche qui, i servizi sanitari realmente a distanza restano ben poca cosa.

Il vero obbiettivo, e, soprattutto, l’ambizione è un’altra: l’orizzonte del 2026, quando la missione 6 del Pnrr prevede che almeno il 10% dei pazienti over 65 siano presi in carico a domicilio, un obbiettivo difficilmente raggiungibile senza una vera telemedicina. Un obbiettivo cui è stato destinato, solo per la macchina da avviare, un miliardo di euro, ripartito in due parti: 250 milioni di euro per la messa in funzione della Piattaforma Nazionale di Telemedicina (PNT) e 750 milioni di euro per il finanziamento di progettualità regionali di assistenza a distanza.

Le Regioni, in attesa dell’accelerazione annunciata per il 2024, si sono mosse ma in ordine sparso. Tra quelle censite dal Rapporto Oasi2023 sono dodici quelle che hanno piattaforme regionali attive e disponibili per tutte le aziende, principalmente focalizzate su televisita, teleconsulto e telemonitoraggio dei parametri vitali di pazienti con patologie croniche ad alta prevalenza. Le più piccole qualche passo più avanti di altre: è il caso della Valle d’Aosta che da luglio 2022 ha avviato il progetto Proximity3, così come delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che dispongono da tempo di piattaforme provinciali per l’erogazione di varie prestazioni di telemedicina.In fatto di gare d’appalto quasi tutte hanno deciso di seguire Lombardia e Puglia, regioni capofila. Ma, ad esempio, la Liguria ha proposto una specifica iniziativa, con la candidatura del progetto «Telepediatria per la next generation».

Ordine sparso in fatto di gare e tecnologia, ordine sparso nell’organizzazione. Trento e Abruzzo stanno puntando sulle reti professionali a supporto della telemedicina. Regione Lazio ha raccomandato alle aziende sanitarie l’attivazione di unità autonome.Uno scacchiere variegato cui si aggiunge un ma: la disponibilità delle piattaforme non implica necessariamente l’uso, e, ancor più, prenotazioni e pagamenti digitali non bastano a costruire un nuovo modello. Ecco perché è col 2024 che si attende l’avvio di servizi non più d’emergenza, ma con l’ambizione di cambiare il volto dell’assistenza di fronte ai mali cronici della sanità italiana: una popolazione che invecchia e risorse sempre più scarse.

Eppure, soluzioni che funzionano ci sono. Quindici di queste sono già raccolte nel Digital transformation hub di Sda Bocconi, una vetrina di quel che già c’è in fatto di organizzazione. Come GerOnte, tra i progetti Horizon, nato per coordinare le cure di pazienti con più patologie, riducendo duplicazioni e inefficienze. O Teliot, capofila Fondazione Cariplo, che sperimenta l'uso di una app nella cura di malattie croniche, nel caso specifico l'osteoporosi. O, ancora, iAr Plus dell’Ospedale Niguarda a Milano, che vanta ormai oltre dieci anni di vita, e ruota attorno ad una app per la raccolta dati di pazienti affetti da artrite, ma ampliata poi alla consegna a domicilio di farmaci biologici ed estesa in era pandemica a tutti i pazienti trattati con farmaci biologici.

Insomma, non è la tecnologia a fare la telemedicina. O, quantomeno, potrebbe non bastare. “Si configura una sfida che coinvolge tutti i livelli istituzionali: quello nazionale, incaricato di impartire le disposizioni normative e regolamentari sul tema; quello regionale, chiamato a definire il proprio fabbisogno per i servizi di telemedicina, i principi ispiratori del modello organizzativo regionale e le istruzioni operative per gli enti del Ssr; quello aziendale, con il compito di erogare concretamente i servizi coniugando le indicazioni strategiche e con le specificità locali”, avverte il Cergas.Nel 1960, in Nebraska prese vita il primo esperimento di medicina a distanza, che allora parve l’innovazione assoluta, con collegamento con un sistema televisivo via cavo a circuito chiuso tra il Nebraska Psychiatric Institute e il Norfolk StateMental Hospital (112 miglia di distanza) per consulti tra specialisti e sedute di gruppo a distanza. Da allora la tecnologia ha fatto passi da giganti. I prossimi mesi dovranno dare le risposte concrete, però, di una telemedicina che vada al di là dell’emergenza pandemica per diventare un sistema.