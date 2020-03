Telemedicina, palestre in casa e video conferenze. Ecco le imprese che guadagnano con il coronavirus Le misure di emergenza che svuotano città e uffici determinano nuove abitudini sociali e relazionali. Creato un “Indice di rimanere in casa”. di Roberto Da Rin

Il coronavirus manda a picco il turismo

2' di lettura

Nei giorni in cui la cronaca è dominata dall'estensione delle “zone rosse”, dagli aggiornamenti di infettati e morti, dalle società che improvvisano o rafforzano lo smart working, dai video di città spettrali, con cinema e teatri chiusi per decreto, vi sono imprese e settori che guadagnano in conseguenza del coronavirus.

Sia chiaro, non si tratta di sciacallaggio, ma di imprese che registrano un aumento sensibile dei fatturati proprio per la peculiarità dei settori in cui operano: in primis, certamente, chi è attivo nella produzione di vaccini, disinfettanti e mascherine.

Biotech ed educazione online

Il settore biotecnologico, quindi, è quello più tonico. Vi sono poi attività in forte crescita conseguenti alle misure cautelari che i politici, coadiuvati dagli esperti, sono stati costretti a implementare. Le teleconferenze, l’educazione on line, e l’intrattenimento a casa.

Un società, Mkm Partners, ha creato un nuovo indicatore “L'indice di rimanere in casa” che dà cifre e informazioni sui settori beneficiati.

Le imprese che sono state inserite, tra le altre, sono queste: Top Glove, maggiore fabbricante al mondo di guanti per i medici, K12, società specializzata in servizi di educazione online per bambini e ragazzi: la scorsa settimana ha registrato un balzo in Borsa del 19% , a fronte di una caduta generalizzata. Zoom Video è invece una società attiva nel settore delle video conferenze per le imprese. Teladoc è una società di servizi che nell'ultima settimana ha registrato una impennata del 10% del valore delle proprie azioni e un incremento del 50% da inizio anno.

Telemedicina ed entertainment

Vi sono inoltre società che stanno registrando utili notevoli: sono quelle che connettono medici e pazienti online. In altre parole, la telemedicina. La chiusura di cinema e teatri sta facendo lievitare il fatturato di Netflix e Youtube assiste a un'impennata dei video tutorial per chi fa “palestra in casa”.