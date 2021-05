Telenovela Alitalia, l’ultimo piano di salvataggio è del finanziere Alazraki

2' di lettura

Alitalia, una caduta in picchiata. Sul conto dell’ex compagnia di bandiera ne abbiamo sentite di tutti i colori tanto che, in trent’anni, ha bruciato qualcosa come dieci miliardi, addirittura dodici commissari e tanti piani di salvataggio. Si sono succeduti sette governi - di centro, di destra e di sinistra - e ogni volta abbiamo ascoltato la solita musica: adesso voltiamo pagina. Poi, però, siamo sempre restati incollati alla vecchia pagina.

Piani di risanamento falliti

Non faccio i nomi dei diversi ministri che hanno cercato di finire nell’oblio dopo aver puntualmente fallito nei loro piani di risanamento: prima sono stati beatificati al grido di «Tranquilli, è la volta buona!», poi sono caduti nella polvere. Ma anche il fior fiore dei manager che, dopo aver fatto altrove faville (o quasi), si sono liquefatti appena andati al vertice di Alitalia. E pure gli arabi di Etihad, dopo aver cercato di gestire una compagnia che sembrava un carrozzone, si sono dileguati da un giorno all’altro. In tutti questi anni, mi è capitato di intervistare qualche ministro dei Trasporti: ognuno sosteneva di avere, dalla sua, la formula vincente e cercava di magnificarla. Peccato che sia, poi, finito tutto al macero.

La proposta Alazraki

A questo punto, con l’Italia che sta cercando di uscire da un Covid devastante anche sul fronte dei trasporti precipitati in un lunghissimo “blackout”, non siamo sinceramente più disponibili a nuove formule magiche, anche se la “telenovela” purtroppo continua. Ma, a dispetto di tutto, c'è ora sul tappeto una nuova proposta, che verrà ufficialmente presentata nei prossimi giorni, e che merita comunque un po' di attenzione: non è mai troppo tardi. Si tratta di un piano messo a punto dal finanziere Paolo Alazraki (un passato in Fideuram), attraverso la sua Istafin, che prevede lo sdoppiamento di Alitalia: da una parte Alitalia Aviation, che comprende il nocciolo duro con tutta l’attività ordinaria di una compagnia aerea, e dall’altra Alitalia Service, con tante attività diversificate, compresa addirittura una banca.

Asili-nido negli aeroporti

Si metterebbe, così, in pratica la tecnica spesso vincente dei “collateral” e dei “multiselling”, a tutto vantaggio dei milioni di passeggeri che scommettono ancora su Alitalia. Nel progetto nulla verrebbe lasciato al caso: ci sarebbero addirittura gli asili-nido negli aeroporti per venire incontro alle tantissime richieste dei clienti.