Teleperformance crolla a Parigi, acquisterà concorrente Majorel per 3 miliardi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Il colosso dei call center francese Teleperformance crolla alla Borsa di Parigi dopo aver annunciato l'acquisizione del suo concorrente Maiorel in una operazione da 3 miliardi euro. Teleperformance ha annunciato l'intenzione di presentare una offerta volontaria in contanti e in azioni per l'intero capitale, valutando Majorel 30 euro per azione. Sul listino olandese Majorel sale di quasi il 40%.

Gli azionisti di Majorel, secondo quanto riporta la nota, possono anche scegliere di ricevere titoli Teleperformance con un concambio di 0,1382 per ogni Majorel portata in adesione per un massimo di 1 miliardo di euro in azioni del gruppo francese. Gli azionisti di maggioranza della società con sede in Lussemburgo - il gruppo tedesco Bertelsmann e l'investment company africana Saham, entrambi titolari del 39,49% - hanno assunto l'impegno di aderire all'offerta scegliendo di ricevere titoli Teleperformance: post aggregazione dovrebbero detenere ciascuno tra il 5,7% e il 7,2% del capitale della nuova entità.

Con l'operazione nascerà un gruppo da circa 11 miliardi di euro di ricavi nel 2023 anticipando quindi di due anni l'obiettivo del piano di Teleperformance di arrivare ad almeno 10 miliardi di euro di ricavi. Le sinergie da efficienze e crescita dimensionale sono stimate in 100-150 milioni di euro con un effetto a doppia cifra sull'incremento dell'utile per azione. Teleperformance ha riportato ricavi per circa 2 miliardi di euro nel primo trimestre dell'anno (+2,2%) e ha stimato per il 2023 una crescita dei ricavi a parità di perimetro, includendo i contratti Covid, di circa il 7% con un margine ebitda al 16%.