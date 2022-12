Telethon, Montezemolo: «Senza investimenti in ricerca non c’è futuro»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

“Una delle priorità del nostro Paese è il tema della sanità pubblica. Così come lo è la ricerca. Un Paese che non investe in ricerca non pensa al proprio futuro”. Lo ha detto il presidente di Fondazione Telethon, Luca Cordero di Montezemolo, a margine della presentazione della maratona Rai per la raccolta fondi, dall' 11 al 18 dicembre.



“Troppo spesso non si pensa a quanto sia fondamentale il ruolo della ricerca. Noi di Telethon siamo impegnati a dare speranze a tante famiglie che aspettano le terapie per salvare i propri bambini. E siamo molto felici di essere arrivati alle prime terapie, fornendo qualche risposta”, ha aggiunto.

Loading...

“Se l'Italia fosse in grado di fare squadra vincerebbe tutti i mondiali, di qualsiasi tipo”, ha ribadito Montezemolo. “Non siamo ai mondiali di calcio ma vinceremo di sicuro questa maratona”, ha aggiunto, sottolineando che “’insieme si vince’ è un tema fondamentale anche per il nostro Paese, non solo per la ricerca”.