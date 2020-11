Telios approda sul mercato italiano. Pronti 200 milioni per i parcheggi 4.0

L’infrastruttura di cui stiamo parlando sarà moderna e attuale, con stazioni di ricarica elettrica, tassello mancante nel mondo automotive, e spazi di urban logistic (molto ricercati oggi dagli investitori e dai gruppi che si occupano di consegne, ndr). In genere si tratta di spazi che abbiano una metratura compresa tra 7.500 e 10mila metri quadri. In genere parcheggi situati a ridosso del centro storico, perché analizzando quella che sarà l’evoluzione delle nostre città in un orizzonte temporale di circa 20-30 anni si evince che i centri storici verranno modificati e saranno sempre più pedonalizzati.

«In Europa investiamo con un fondo private equity infrastrutture che è domiciliato in Lussemburgo – spiega ancora Capezzone -, in Italia l’attività di investimento sarà realizzata attraverso un veicolo dedicato, un fondo immobiliare che abbiamo deciso che venga gestito da Dea Capital Real estate Sgr». Quale l’obiettivo in termini di valore del portafoglio che verrà costituito? Il fondo paneuropeo, fanno sapere dalla società, ha un target di 250 milioni di euro per costruire portafoglio di circa mezzo miliardo, tenuto conto della leva finanziaria. In Italia verranno investiti circa 200 milioni di euro.

Tra le città giudicate interessanti per un investimento di questo tipo ci sono Roma, Milano, Torino, Venezia, Verona e Firenze. Al momento la società, dopo avere definito un closing in Lussemburgo e avviato un altro in Europa, ha trattative in corso sul territorio italiano.

«Il primo closing del fondo italiano sarà entro fine anno - dice l’intervistato -. Ci focalizziamo sul prodotto finito, ma potremmo anche investire nello sviluppo».