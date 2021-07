Temperature regolabili da remoto e zero vibrazioni: ecco le nuove cantinette

3' di lettura

Non solo cantinette per i vini ma anche un modo per conservare le bevande più diverse, e quindi apparecchi adatti anche ai drink estivi con gli amici e che, tra l’altro, lasciano spazio libero nel frigorifero della cucina che nei mesi caldi tende a riempirsi di tanti cibi freschi.

Al loro interno, le cantinette riproducono diversi climi con estrema precisione in base al tipo di bevanda; si possono controllare anche in remoto proprio come accade per le “pareti-cantina” professionali. La ragione di questa particolare cura è dovuta al fatto che il requisito per eccellenza della buona conservazione e del buon invecchiamento del vino è che le condizioni ambientali rimangono costanti. Tanto che i termostati elettronici delle cosiddette cantinette – tra l’altro molto ben disegnate – mantengono minimi scostamenti di temperatura, di umidità e ricambio dell’aria, con margini minori rispetto ai termostati dei frigocongelatori di tecnologia attuale.

Quali sono i trend dei più recenti modelli? Doppia e anche tripla divisione degli spazi e delle temperature, connessione in remoto, finiture molto eleganti coordinate con i frigoriferi da incasso e compressori antivibrazioni.

Le cantinette sono realizzate in versioni, come quelle di Candy, New Air, Smeg, Hisense e LG che prevedono due zone (bianchi e rossi, in genere); Siemens e Signature Kitchen Suite ne garantiscono addirittura tre. Per chi consuma spesso champagne e spumanti Hisense ha una serie di apparecchi con vani appositi particolarmente capaci, situati nella zona inferiore. Ma per le piccole cucine e per chi desidera comunque conservare bene poche bottiglie? Vinariam Create ha una cantinetta da 8 bottiglie (130 euro), di linea elegante e compatta.

Un modello Smeg a doppia anta

La Ferrari delle cantine? IP Industrie, che offre pareti-cantine modulari, con un sistema refrigerante innovativo a bassi consumi e le porte, pur essendo ampie, sono apribili solo a metà, per evitare perdite eccessive di temperatura. New Air ha pensato a tutta la famiglia poiché una cantinetta ha uno spazio apposta per ben 58 lattine oltre a contenere, a parte, 18 bottiglie. Importante: tutti i modelli con vani separati hanno anche controlli indipendenti.