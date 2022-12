Tempesta d’inverno, New York dichiara stato d’emergenza. Cancellati 2.300 voli

I punti chiave Biden: la questione è seria

Gli stati di New York, Georgia, Kentucky, Missouri, Maryland, North Carolina e Oklahoma - hanno dichiarato lo stato d’emergenza in previsione dell’arrivo nelle prossime ore di tempeste invernali senza precedenti che i media americani hanno già ribattezzato «bomb cyclone» o «snowmaggedon». Previste temperature glaciale ovunque con punte di -57 gradi in alcune zone montuose del Wyoming. Oltre 2.300 i voli cancellati con enormi disagi per i milioni di americani in partenza per le feste di Natale.

Biden: la questione è seria

La corrente di vento gelido si sta spostando dal centro del Paese verso la costa orientale, scatenando un allarme che riguarda almeno 135 milioni di cittadini. La «bomb cyclone» temuta dalle previsioni si è materializzata fra il 22 e il 23 dicembre, portando con sé folate gelide e nevicate pesanti. Il presidente degli Usa Joe Biden ha affrontato l’emergenza in un briefing alla Casa Bianca. L’allerta è ai massimi: «Questo non è come il “giorno della neve” quando eravamo bambini - ha detto - La questione è seria». Le autorità dei vari stati sono al lavoro per sgombrare le strade e assistere le famiglie.