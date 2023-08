Tempesta in Norvegia

Strade allagate e feriti in Norvegia per la tempesta Hans. Tra il 7 e l’8 agosto cancellati molti traghetti, ritardi nei voli. A causa delle "piogge estremamente intense", le autorità norvegesi hanno invitato tutti a restare in casa. Decine di strade sono state chiuse a causa di inondazioni e frane nel sud della Norvegia e in Svezia.

Maltempo, in Norvegia: i danni della tempesta Hans