Tempi difficili per la tutela del risparmio

3' di lettura

Il mese di luglio appena trascorso per i risparmiatori è stato foriero di brutte notizie rimaste un po’ sotto traccia. A rimanere con l’amaro in bocca, dopo esser giunti al punto di ottenere gli auspicati maggiori risarcimenti, potrebbero essere i vecchi sottoscrittori di buoni fruttiferi postali, come anche i piccoli soci che detenevano azioni di Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e delle quattro banche risolte nel 2015 (Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti e Cassa di risparmio di Ferrara).

Un’ampia e variegata platea di soggetti, accomunati dall’aver dato troppa fiducia negli scorsi decenni alle banche e all’istituzione Poste Italiane, quest’ultima da sempre considerata più come stabile fonte di finanziamento retail della spesa pubblica che come pilastro strategico per la gestione dei risparmi degli italiani. Ma andiamo

con ordine.

Loading...

Il 28 giugno scorso le associazioni dei risparmiatori avevano manifestato la loro soddisfazione per l’approvazione al Senato dell’emendamento al decreto Omnibus che ha innalzato dal 30 al 40% gli indennizzi del Fir per gli azionisti delle banche (e loro controllate) risolte o poste in liquidazione coatta amministrativa.

Successivamente, il 10 luglio, sul sito Consap è stato pubblicato il modulo per comunicare l’eventuale nuovo Iban che negli anni può essere cambiato non solo in seguito a una chiusura e riapertura del conto con altro istituto, ma anche in seguito a operazioni di fusione e cessione di sportelli tra banche. Una comunicazione dell’Iban che doveva essere inviata anche dai beneficiari non ancora censiti nei database Consap perché subentrati per effetto di successioni o altro accordo giudiziale.

Parliamo al passato perché nonostante i buoni propositi del provvedimento, in piena estate è stato individuato un ristretto arco temporale (dal 13 al 31 luglio) per poter inviare la comunicazione. C’è da chiedersi come mai sono stati concessi meno di 20 giorni. Forse sarebbe il caso di dare una proroga o la remissione in termini.