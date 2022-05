Tempo di compilare il modello «730»: ecco la guida del Sole 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via la stagione del «730» per l’anno 2022. Con la disponibilità della dichiarazione precompilata, i contribuenti possono prendere confidenza con le novità fiscali.

Dal bonus 110% al limite a 16mila euro per il bonus mobili, sono tante le modifiche da tener presente in vista dell'invio del modello all’Agenzia delle Entrate. Come ogni anno, bisognerà fare attenzione ai documenti da recuperare e da conservare per giustificare le spese detraibili e deducibili, a maggior ragione per chi si avvale della trasmissione tramite Caf o intermediario abilitato.

Per aiutare i lettori c'è la «Guida al 730 facile 2022» in uscita con Il Sole 24 Ore mercoledì 25 maggio (a 50 centesimi oltre il prezzo del quotidiano). Un volume che in 80 pagine affronta le regole generali, i redditi e appunto gli sconti fiscali. Approfondimenti, schede e tabelle per affrontare la compilazione del modello. Con uno sguardo puntato anche agli aspetti più insidiosi, come l'obbligo di tracciabilità delle spese sanitarie (e non solo) che danno diritto ad agevolazioni. Il tutto anche alla luce di norme e interpretazioni arrivate durante l'emergenza Covid.