Tempo d'estate, tempo di sport: orologi ad alte prestazioni

L'estate con tutta la sua voglia di attività all'aperto (quest'anno ancora più del solito) nel mondo delle lancette vuol dire orologeria sportiva. Una categoria in cui rientrano modelli riconoscibili per caratteristiche tecniche precise (design mirato, robustezza, impermeabilità, cronografo). Uno stile ormai percepito come elegante, anche fuori dal segmento di appartenenza, il che li rende trasversali e adatti ad essere indossati in ogni circostanza.

Per questo il nuovo numero di 24Hours, a partire dalla cover story, racconta come si declina la sportività. Nella casa di alta orologeria giapponese Grand Seiko è la sintesi di un'evoluzione continua: performance nei movimenti e soluzioni estetiche inedite. Per Blancpain è l'impegno nella salvaguardia degli oceani, iniziato con il lancio del suo primo orologio subacqueo degli anni 50. Per Omega è sinonimo di gare e sfide internazionali, vista la lunghissima tradizione come cronometrista delle Olimpiadi. Per Rolex, con il ritorno di Oyster Perpetual Explorer, è tenere lo sguardo puntato verso l'alto, con un modello legato a doppio filo alla conquista dell'Everest. E ancora la tradizione subacquea di Longines e l'orologio (quasi al 100%) in materiali riciclati di Panerai. E ancora, i nuovi Black Bay Chrono di Tudor e per gli smartwatch, un modello di Garmin dedicato all'aviazione.

Tante le interviste ai protagonisti dello sport: dall'ex campione di cricket Kevin Pietersen in missione nella protezione dei rinoceronti con il supporto di Hublot, alla campionessa di apnea Alessia Zecchini, volto di Ulysse Nardin e a Franco Morbidelli, vicecampione del mondo di MotoGP e brand ambassador di Sector No Limits. Le interviste continuano con l'a-tu-per-tu con Frédéric Arnault, ceo di Tag Heuer, uno dei marchi da sempre più legati allo sport.

C'è spazio anche per capolavori inediti, come lo spettacolare concept watch realizzato da Audemars Piguet dedicato a Black Panther, il famoso supereroe dei film Marvel. Da non perdere la rassegna di automi e robot, in particolare pendole e orologi da tasca di Jaquet Droz arricchiti con carillon e uccellini canori (in mostra fino al 1 agosto al Mudec di Milano). Di meraviglia in meraviglia, viaggio nel colore e nelle pietre dei modelli più preziosi come le versioni di J12 della collezione Electro di Chanel, o le migliaia di diamanti che brillano sul Nautilus Ref. 7118/1450R-001 di Patek Philippe, o i diamanti che danzano senza sosta nell'Happy Sport The First di Chopard.

Infine, l'appuntamento con le pagine di shopping a tema vacanze: abiti, accessori e tutto l'occorrente da mettere in valigia. Pronti a partire?