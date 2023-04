Tempo indeterminato con contributi azzerati

Sono previsti incentivi per chi assume i beneficiari di Gil. Se scatta un contratto a tempo indeterminato (apprendistato e trasformazioni di rapporti a tempo inclusi) è riconosciuto uno sgravio contributivo al 100% per 24 mesi (fino a 8mila euro l'anno). Se il contratto è termine o stagionale l'incentivo è del 50% (fino a 4mila euro l'anno) per 12 mesi. La bozza di relazione tecnica ipotizza 20mila assunzioni a tempo indeterminato l'anno, e 50mila a termine o stagionale. Se si apre una attività di lavoro autonomo entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità della prestazione, nei limiti di 500 euro mensili. Qui si ipotizzano 300 soggetti fruitori. In caso di avvio di una attività di lavoro dipendente di uno o più componenti il nucleo beneficiario di Gil il maggior reddito è compatibile fino a 3mila euro lordi annui.



5/10 7/10 Menu