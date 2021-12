Tempo di pensare a un regalo pet friendly. Ecco che cosa mettere sotto l'albero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 33% di chi possiede uno o più pet ne ha acquistato o adottato almeno uno nell'ultimo anno e mezzo, ovvero dopo lo scoppio della pandemia. Oggi nelle case degli italiani ci sono oltre 62 milioni di animali d'affezione, di cui 30 milioni di pesci, oltre 16 milioni di cani e gatti, circa 13 milioni di uccelli e oltre 3 milioni e mezzo tra piccoli mammiferi e rettili. A raccontarlo è il rapporto Assalco – Zoomark 2021, che riporta un dato Enpa che stima che nella fase acuta dell'emergenza sanitaria le adozioni di cani e gatti sono aumentate del 15%. Da quando è arrivato il Covid, un milione di famiglie in più acquista prodotti per i pet.

Questi animali hanno avuto un ruolo centrale nei mesi duri del lockdown, ma in realtà gli italiani li amano da tantissimo. Fedeli compagni, sono considerati membri della famiglia e hanno ripercussioni positive sull'umore e nella quotidianità. Soprattutto perché alleviano lo stress e le tensioni, mettono allegria, contribuiscono a unire la famiglia, oltre a essere antidoti per la solitudine per gli anziani e per chi lavora in smart working.

In base ai dati elaborati da IRI Information Resources, nell'ultimo anno in Italia il mercato dei prodotti per l'alimentazione di cani e gatti ha sviluppato nei canali principali un giro d'affari pari a 2,3 miliardi di euro, in crescita del 6,4% rispetto all'anno precedente. In particolare, aumentano le spese per prodotti per l'igiene e i giochi. Il Natale è ormai diventata un'occasione importante per donare al pet accessori, cibo gourmet e capi di vestiario. Si tratta di ottime idee regalo anche per gli animali da compagnia di amici e parenti: un pensiero indirizzato a loro che farà sicuramente felice il padrone.

How to Spend It ha selezionato alcune novità da mettere sotto l'albero, perfette per la stagione invernale.

2.8 design for dogs. Un collare della collezione Ferdinando.

Partiamo nel segno del made in Italy con 2.8 design for dogs. Ha messo a punto la collezione Ferdinando: collari e guinzagli in nuove nuance che comprendono il rosso, vero colore delle vacanze natalizie. Sono in pelle intrecciata, eccellenza dell'artigianato toscano, e comprendono il color cedro, nudo e tangerine orange (sono 18 in tutto). Le stesse tonalità sono proposte anche per le lunghine Mario in nappa piatta, una scelta più tecnica, per chi preferisce i guinzagli da addestramento.

2.8 design for dogs. Accessori da passeggiata: la borsa Inge.

Nella versione greenie, inoltre i collari e guinzagli sono realizzati in microfibra soft touch, un tessuto che presenta solo componenti animal-free nei colori nudo, ardesia, cedro e muschio. Per la cuccia il cuscino Elliott è una vera delizia. Oltre a essere un giaciglio perfetto, risulta anche un complemento d'arredo interessante per la casa, fatto in lana riciclata naturale bianca o rossa. Poi c'è il cuscino Fulvio in calda lana bouclé, nei colori del naturale, crema e pistacchio. Infine 2.8 design for dogs ha pensato anche a chi è in cerca di un accessorio prêt-à-porter per portare sempre con sé il proprio cane, la borsa. Il modello Inge riprende le linee della classica tote bag, con manici a spalla e forma trapezoidale. E c'è anche la Mini Inge, più piccola. Lo scompartimento interno può contenere i sacchettini igienici ed è disponibile anche con una bandoliera lunga per essere portata a tracolla.