Tempo di restyling per M8 Competition

Aggiornamento di metà carriera per la Bmw M8 Competition in versione Coupé, Cabrio e Gran Coupé. Attese dalla prossima primavera, si aggiornano nello stile e nei contenuti. Esteticamente arrivano gli inserti neri Shadow Line intorno alla carrozzeria e ai fari laser con funzione Selective Beam, un nuovo disegno per i cerchi

da 20” e per le 8 tinte a disposizione.

A bordo arrivano rivestimenti inediti, sedili in carbonio Crfp con rivestimento in pelle e il nuovo schermo da 12.3 pollici che va a sostituire il precedente monitor da 10.25”. L’infotainment include anche il Bmw Intelligent Personal Assistant e tutti i sistemi di assistenza alla guida.

Sul fronte del motore confermata l’unità 4.4 V8 biturbo da 625 CV e 750 Nm

a trazione integrale e cambio automatico a 8 rapporti M Steptronic.