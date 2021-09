Tempo di svolte e ripartenze: la moda protagonista del nuovo How to Spend it

2' di lettura

Svolte e ripartenze: la voglia di cambiare - una spinta a innovare che ha tutte le caratteristiche di una profonda, vitale metamorfosi - sono il cuore del nuovo numero di How to Spend it in edicola da venerdì 24. È il secondo appuntamento per il mensile del Sole24Ore, dopo il successo di Superior Interiors, dedicato al mondo della casa e dell'arredo in un mese di settembre ricco di eventi.

Nella staffetta di visibilità internazionale, che rimette Milano al centro, motore economico e sociale del Paese, dopo la Design Week, seguita dall'Art Week, è arrivata la Fashion Week, finalmente in presenza. How to Spend it ha seguito le tappe di questa rinascita strutturando una piattaforma di eventi e di uscite per accompagnarla e valorizzarla: prima il podcast Pillole di design , dedicato alle icone del made in Italy, gli oggetti intelligenti che sono entrati a far parte della nostra vita, migliorandola; poi la doppia anteprima del libro 50 Vetrine , nato per sostenere il retail, un viaggio in Italia attraverso le migliori boutique di ricerca e concept store; e infine la doppia uscita in edicola del magazine e la sua presenza mirata agli eventi più importanti in città.

È un numero interamente dedicato all'arte e alla moda quello che accompagna la settimana delle sfilate con un focus a 360 gradi sulla creatività del cambiamento.

Tanti i protagonisti delle speciali interviste: il poliedrico performer Achille Lauro, il geniale artista dei pixel Refik Anadol, la top model pioniera dell'inclusività Alek Wek, l'esploratrice polare e scienziata del clima Gina Mosley, lo scrittore Eskhol Nevo e il suo racconto sulle cose per cui vale davvero la pena di vivere.

Il filo conduttore del numero è la metamorfosi, la capacità di cambiare pelle e restare se stessi, metafora di un percorso che tutti, nell'ultimo anno e mezzo, sono stati costretti, dal più al meno, ad attraversare. Ma una metamorfosi, climatica e geologica, è anche quella in corso nel nostro Pianeta: per questo sostenibilità e rivoluzione verde hanno un focus dedicato su ogni numero di How to Spend it, sia come scouting di pionieri e start up sia come analisi di investimenti e progressi nei diversi comparti produttivi.