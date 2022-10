Tempo di upgrade per Classe A e B

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Un ritocco estetico con qualche aggiornamento tecnologico e di performance. Mercedes Classe A e B mostrano uno stile rinnovato con la griglia del radiatore ridisegnata e cerchi fino a 19 pollici con nuovi disegni. Negli interni dominano due ampi display: il cruscotto digitale da 7 pollici e il touch al centro della plancia da 10,25”, come opzione due display da 10,25 pollici con un look wide-screen. Il sistema Mbux debutta con la nuova generazione, ancora più intuitiva da usare. La gamma motori, interamente elettrificata, ha beneficiato di aggiornamenti: i Mild Hybrid hanno 10 kW in più di potenza in avvio mentre le versioni alla spina incrementano la potenza dell’elettromotore di 5 kWh raggiungendo ora una potenza massima di 80 kW. E, Classe B250e dispone di maggior potenza e una batteria da 15,6 kWh migliorata.