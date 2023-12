Temu accusa Schein: «Intimidazioni mafiose ai nostri fornitori»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo store online low cost cinese Temu ha avviato una causa contro il suo rivale Shein per problemi di copyright e «intimidazione in stile mafioso nei confronti dei fornitori».

In un documento depositato mercoledì alle autorità Usa, la società WhaleCo con sede a Boston, che opera come Temu negli Stati Uniti, ha affermato che il marchio di fast fashion Shein ha violato i suoi diritti di proprietà intellettuale, obbligando i fornitori che lavorano anche con Temu ad abbandonare questa piattaforma, e intraprendendo altre misure per fermare la crescita di Temu negli Stati Uniti.

«Abbiamo citato in giudizio Shein perché recentemente le sue azioni si sono intensificate», ha detto un portavoce di Temu. «[Quelli di Shein] Hanno iniziato a tartassare i fornitori, chiedendo con la forza i loro telefoni, rubando i nostri account, le nostre password e i nostri segreti aziendali e contemporaneamente costringendo i mercant a lasciare la nostra piattaforma. Le loro azioni sono troppo esagerate; non avevamo altra scelta che denunciarli».

Ciò avviene poche settimane dopo che entrambe le parti hanno deciso di ritirare le loro precedenti cause legali l’una contro l’altra. Nel dicembre dello scorso anno, infatti Shein aveva citato in giudizio Temu per violazione della proprietà intellettuale, mentre Temu aveva accusato Shein a luglio di aver minacciato e costretto i produttori a stipulare accordi di esclusività.

Le due società sono feroci concorrenti nello spazio dello shopping online economico. Temu si concentra sulla vendita di prodotti made in China, dalla moda ai prodotti per la casa, a prezzi bassi e si rivolge ai consumatori esteri. Allo stesso modo, Shein si affida a produttori a contratto, principalmente in Cina, per progettare, produrre e spedire i suoi prodotti a basso prezzo.