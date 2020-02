Tenaris in allungo, trimestre debole ma dividendo in linea con attese

2' di lettura

Tenaris allunga il passo a Piazza Affari. Dopo un avvio pesante, in calo di oltre un punto percentuale, ha invertito la rotta e sale di oltre un punto percentuale , grazie soprattutto al dividendo. I numeri di utili e ricavi del quarto trimestre sono infatti risultati di poco superiori alle attese di consensus mentre hanno deluso le stime prudenti e i risultati a livello operativo. Il dividendo, per l'appunto, è risultato in linea con le previsioni. «I risultati sono stati del 7% sotto le nostre attese a livello operativo a causa di margini più bassi - commentano gli analisti di Equita - impattati anche da 10 milioni di dollari di `professional fees` relative all`acquisizione di Ipsco». Equita ha un giudizio hold sul titolo con target price a 11 euro. Tenaris inoltre si aspetta che la domanda globale OCTG cali leggermente nel 2020. L`attività nello shale Usa è attesa stabilizzarsi ai livelli correnti, i volumi in Argentina difficilmente recupereranno nel breve, mentre nelle altre aree la domanda è attesa stabile con Messico e Brasile in crescita. Quindi i ricavi sono attesi in crescita nel 2020. Nel primo trimestre 2020 i margini saranno in linea col quarto trimestre 2019, ancora impattati dalle perdite di Ipsco ma che dovrebbero essere recuperate durante l`anno quando saranno realizzate le sinergie.

«Noi ci aspettavamo un Ebitda del primo trimestre in area 360 mln - commentano da Equita - i risultati e l` outlook sono più cauti delle attese e portano a una riduzione delle nostre stime che aggiorneremo post call». Al momento, sul 2020 Equita prevede un Ebitda a 1,49 mld di dollari, incorporando una crescita dei volumi e prezzi medi in calo del 2,4%, con un Ebitda margin al 18,1%».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)