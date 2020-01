Tenaris, completata l’acquisizione dell’americana Ipsco Perfezionata l’operazione annunciata in primavera. Acquisito per 1,1 miliardi di dollari il gruppo Usa dei tubi in acciaio Ipsco dalla russa Pao Tmk

Paolo Rocca, amministratore delegato di Tenaris (Imagoeconomica)

Tenaris ha completato l’acquisizione del gruppo americano dei tubi in acciaio Ipsco Tubulars da Pao Tmk, azienda russa produttrice di tubi. L’operazione, finanziata senza far ricorso a indebitamente, ha un valore di circa 1,1 miliardi di dollari.

L’acquisizione Ipsco segna un «nuovo capitolo della nostra espansione negli Stati Uniti e rappresenta un'altra pietra miliare della storia di Tenaris», afferma Paolo Rocca, presidente e Ceo di Tenaris. «Siamo – aggiunge – in una posizione unica per servire l'industria petrolifera e del gas degli Stati Uniti, con un ampia distribuzione geografica in tutto il Nord America e una gamma di prodotti senza eguali».

Il produttore e fornitore a livello globale di tubi e servizi per l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas aveva annunciato questa operazione nel marzo 2019. L’acquisizione rafforzerà ora la posizione di Tenaris negli Usa e la sua presenza come produttore locale sul mercato statunitense, estendendo l'offerta di prodotti ed espandendo i servizi.

Nel dettaglio, la società avrà il primo stabilimento per la produzione di barre di acciaio negli Usa, a Koppel in Pennsylvania, e rafforzerà la capacità di produzione di tubi senza saldatura con lo stabilimento di Ambridge, sempre in Pennsylvania, che si aggiunge a quello di Bay City, in Texas. Ipsco è un produttore locale Usa di tubi saldati e senza saldatura con una capacità annuale di 450mila tonnellate di barre di acciaio, 400mila tonnellate di tubi senza saldatura e un milione di tonnellate di tubi saldati.

Si tratta di un nuovo importante investimento negli Stati Uniti di Tenaris, area dove il gruppo della famiglia Rocca ha investito negli ultimi dieci anni circa 9 miliardi di dollari, compresa l'ultima acquisizione di Ipsco. Nel 2006 c'è stata infatti l'acquisizione di Maverick Tube Corporation per 3,2 miliardi di dollari. Nel 2007 è stata rilevata Hydril per 2,2 miliardi. C’è poi stato nel 2012 un grande investimento da 1,8 miliardi a Bay City in Texas per la costruzione di un impianto per la produzione di tubi senza saldatura e, infine, l'ultima acquisizione di Garrett Llc nel 2017 per 10,4 milioni di dollari.