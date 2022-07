Tenaris festeggia lo shopping in Usa, per analisti impatto positivo sugli utili

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lo «shopping» negli Stati Uniti spinge il titolo Tenaris che è uno dei migliori sul FTSE MIB fin dalle prime battute, arrivando a guadagnare anche oltre due punti e mezzo. Gli acquisti arrivano all’indomani di una seduta da incorniciare per il gruppo petrolifero (+10,13% sulla spinta dagli analisti di Jefferies). Ora il bis dopo che, a mercati ancora chiusi, Tenaris ha comunicato di aver siglato un accordo definitivo con Benteler North America Corporation per rilevare il 100% delle azioni di Benteler Steel & Tube Manufacturing per un totale di 460 milioni di dollari, nell'ambito di un'operazione cash-free (che non prevede il ricorso al debito).

La chiusura è prevista per il quarto trimestre 2022. Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation è un produttore americano di tubi d'acciaio senza saldatura, con una capacità di laminazione annuale fino a 400.000 tonnellate nell'impianto di produzione a Shreveport, Louisiana. «L'acquisizione amplierebbe ulteriormente la gamma produttiva e la presenza di Tenaris sul mercato statunitense», ha fatto sapere la società. Anche gli analisti sono positivi: «In via preliminare – scrive Equita – portando l’impianto a regime e con marginalità vicine a quelle di Tenaris, stimiamo un impatto positivo a livello di utile per azione ‘mid-single digit’ nel medio-termine».