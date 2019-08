Tenaris giù in Borsa, i prossimi mesi saranno più deboli Gli analisti delusi dai margini inferiori alle attese si preparano a rivedere al ribasso le stime per l'intero anno. Il gruppo si aspetta che le vendite saranno impattate da prezzi medi più bassi, fattori stagionali e dall'impatto di importanti interruzioni in Messico, prima di recuperare nel quarto trimestre di Chiara Di Cristofaro

Un outlook più cauto del previsto sul secondo trimestre pesa su Tenaris che zavorra Piazza Affari dopo la trimestrale. Il gruppo, che martedì ha annunciato il delisting dalla Borsa di Buenos Aires, ha diffuso i dati del secondo trimestre che si è chiuso con un fatturato di 1,92 mld (+7% su anno e +2% su trimestre), oltre le attese di 1,87 mld. L'ebitda è sceso però del 5% su trimestre a 370 mln, deludendo le attese di 383 mln con un ebitda margin al 19,3% contro il 20,5% atteso.

Inferiore alle stime anche l'ebit a 234 mln contro i 244 mln attesi mentre l'utile netto ha superato il consensus per minori tasse (241 mln a fronte del consensus di 215 mln). Oltre le attese la cassa netta (706 mln contro i 701 mln attesi). L'outlook del terzo trimestre è quello che ha colpito maggiormente il mercato: Tenaris si aspetta che le vendite saranno impattate da prezzi medi più bassi, fattori stagionali e dall'impatto di importanti interruzioni in Messico, prima di recuperare nel quarto trimestre. Il gruppo si aspetta comunque di compensare la gran parte dell`impatto della riduzione prezzi con minori costi e chiudere l`anno con un ebitda margin simile al 2018 (20,1%). «L`outlook è più cauto rispetto alle attese e punta a una riduzione delle stime», commentano gli analisti di Equita che per l'ebitda del terzo trimestre avevano una stima di 396 mln, «mentre adesso è atteso in calo rispetto al secondo trimestre». Per l'intero anno, un ebitda di 1,58 mld appare «sfidante» (il consensus è di 1,61 mld di dollari).

(Il Sole 24 Ore Radiocor)