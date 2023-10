Tenaris tra le migliori, analisti alzano obiettivo prezzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta brillante per Tenaris che, con un rialzo arrivato anche oltre i due punti, è tra le migliori del FTSE MIB. sostenuta da un report di Intermonte, che ha alzato l'obiettivo di prezzo da 15 a 16 euro per azione, confermando la valutazione "neutral". Il titolo, che nelle prime battute ha toccato un massimo di 15,64 euro per azione (+2,1%), livello che non si vedeva da inizio marzo scorso, si aggira attorno a 15,5 euro. Gli analisti, inoltre, guardano già ai conti del terzo trimestre, che saranno pubblicati il prossimo 1 novembre. L'attenzione sarà tutta concentrata sull'evoluzione dei margini, visto che, alla pubblicazione dei conti del periodo aprile-giugno, la società aveva anticipato per la seconda metà dell'anno vendite e margini "significativamente più bassi" rispetto allo stesso periodo del 2022, soprattutto a causa di un previsto rallentamento delle vendite in Nord e Sud America determinato dalla riduzione dei prezzi di vendita, dal rallentamento delle attività e della minore pipeline di consegne.

Questi aspetti saranno solo in parte compensati dall'aumento delle vendite in Medio Oriente (in particolare in Arabia Saudita) e nei progetti offshore. «Dopo i risultati del secondo trimestre abbiamo aggiornato le nostre proiezioni per il 2023 (Ebitda +2%, utile netto +8%), lasciando sostanzialmente invariati i numeri per il 2024 e gli anni successivi. In vista dei risultati del terzo trimestre, confermiamo le nostre proiezioni, aumentando leggermente il nostro prezzo obiettivo, sulla base di un multiplo Ev/Ebitda 2023-2024 pari a 4 volte», spiegano gli analisti di Intermonte. Per quanto riguarda l'andamento del titolo, spiegano inoltre che «si vede un limitato rischio di ribasso rispetto alle attuali proiezioni di mercato» e «nonostante il momento macro favorevole per il settore energetico, è confermata la raccomandazione neutrale sul titolo», tenendo conto il recupero messo a segno dalle azioni negli ultimi tre mesi, «supportato principalmente dall'aumento dei prezzi del petrolio, in seguito ai tagli volontari alla produzione dell'Arabia Saudita».