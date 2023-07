Tenaris rafforza il welfare e l’accesso alle cure dei suoi 25mila lavoratori

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo la pandemia da Covid-19, Tenaris rafforza l’attenzione alla salute dei propri collaboratori, ampliando e rendendo strutturale l’offerta di servizi di prevenzione. È così che è nato Health Care Project che mira a promuovere la salvaguardia della salute, incoraggiando ciascuna persona ad assumersi la responsabilità del proprio

benessere fisico e psichico, della qualità della propria vita e dell’ambiente di lavoro.



Il protocollo sanitario con Humanitas

Per realizzare il progetto, Tenaris, in collaborazione con Humanitas, ha sviluppato un protocollo sanitario su scala globale che ha coinvolto 25mila persone, sia impiegati che operatori. L’obiettivo è identificare i problemi di salute più comuni, come le malattie cardiovascolari, l’obesità e la cattiva alimentazione, e offrire a tuttii dipendenti gli esami fisici più rilevanti attraverso le strutture sanitarie presenti negli stabilimenti o gli ospedali vicini.Gli esami proposti ai dipendenti Tenaris non sostituiscono le tradizionali visite mediche periodiche,ma rappresentano un’ulteriore possibilità di controllo della propria salute e di prevenzione, grazie ad un elenco completo che comprende, tra gli altri: test oculistici, spirometria, esami del sangue, PAP test,elettrocardiogramma, test delle urine e test vestibolare. «Questo progetto è unico e innovativo nel settore siderurgico, grazie al suo approccio a 360° alla salutee alla collaborazione con gli ospedali Humanitas - sottolinea Antonio Caprera, Chief Industrial Officerdi Tenaris - Tenaris dimostra così proattività e un reale interesse nel contribuire a migliorare ilbenessere dei propri dipendenti, nel contesto di un nuovo modo di lavorare».

Un progetto internazionale, basato sullo studio dei dati

Health Care Project supera i consueti programmi di salute sul lavoro dando la possibilità ai dipendenti che operano in aree come Messico, Argentina, Canada e Indonesia di sottoporsi a visite che, altrimenti,dovrebbero programmare e sostenere in modo autonomo. Il personale medico locale degli stabilimenti è parte attiva di questo programma: si occupa di organizzare i controlli e le visite mediche e di caricare i principali indicatori sanitari nei sistemi aziendali. Grazie ai dati raccolti – in forma anonima e nel pieno rispetto delle vigenti normative inmateria di privacy – Tenaris è stata in grado di elaborare importanti indicatori di salute della comunità di dipendenti e, sulla base di queste informazioni, agire per migliorare alcune problematiche comunidi salute, come le malattie cardiopolmonari e l’obesità. È inoltre stata sviluppata una dashboard online, grazie alla quale la direzione H&S è stata in grado dimonitorare l'adozione del nuovo protocollo sanitario a livello globale.

L’adesione

Nel 2022, l'81% del personale Tenaris si è sottoposto al check-up annuale, circa il 20% in più rispetto al precedente anno. In regioni come Colombia, Arabia Saudita, Cina e Nigeriag lapartecipazione al nuovo protocollo Tenaris è stata invece del 100%. È inoltre raddoppiato, arrivando a 400mila, il numero dei singoli esami di screening realizzati dal personale infermieristico interno o da centri medici esterni.In particolare, in TenarisDalmine più di 800 persone (circa il 40% dei dipendenti) hanno aderito aquesta campagna e di questi circa il 70% si è sottoposto a screening. Negli ultimi 12 mesi, sono già stati effettuati in Italia più di 3000 controlli clinici e circa 700 visite di counseling. L’assistenza medica prosegue nel caso in cui gli esami mettano in evidenzia criticità per la salute del dipendente.