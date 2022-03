Tenaris scivola a Piazza Affari dopo la brusca retromarcia del petrolio

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Giornata di forti ribassi per il comparto energetico, sia in Europa che in Italia, dove Tenaris è i titoli peggiori del FTSE MIB. Pesa innanzi tutto la corsa al ribasso del greggio, con il Wti tornato sotto i 100 dollari al barile e il Brent poco sopra questa soglia in scia ai timori di un calo della domanda in Cina, dove i casi di Covid-19 sono tornati a salire. Tenaris è rallentata anche da un downgrade di Equita da "buy" a "hold".

Per Equita su domanda «rischio colli bottiglia supply chain»

Per quanto riguarda l'andamento del greggio, Equita sottolinea che la guerra Russia-Ucraina, prima dei recenti ribassi, «ha spinto i prezzi del petrolio vicino ai massimi dal 2008 e quelli del gas a nuovi massimi storici. Il forte movimento del prezzo del petrolio (con la curva future che dai circa 75 dollari al barile previsti ad inizio anno per fine 2022 è salita ai circa 88-90 dollari attuali) ha migliorato le prospettive in termini di capex globali da parte delle compagnie petrolifere per il 2022/2023», tuttavia «ci sarà da valutare la velocità di reazione degli operatori, in particolare americani, considerando alcuni colli di bottiglia sulle supply chain e il peggioramento del contesto macro che potrebbe impattare la domanda».

Il titolo di Tenaris ha anche subito un downgrade da parte degli analisti di Equita, che hanno abbassato la valutazione da "buy" a "hold", con obiettivo di prezzo confermato a 14,5 euro per azione, pur accompagnando la scelta con valutazioni nel complesso positive: la raccomandazione è stata cambiata a «seguito della buona performance del titolo (finora nel 2022 +32% e da metà dicembre +42%). Il titolo tratta con un Ev/Ebitda 2022 pari a 7,1 volte e un P/E di 13,2 volte, valutazioni non particolarmente care, ma che a nostro avviso adesso bilanciano maggiormente il profilo rischio-rendimento considerando l'incertezza sulla risoluzione della crisi Russia-Ucraina, potenziale aumento della competizione da parte dei produttori di tubi welded a seguito del forte calo del prezzo dell'hot-rolled coil (materia prima per la produzione di tubi welded) e la bassa visibilità sulla velocità di ramp-up degli investimenti in risposta all'aumento del prezzo del petrolio (considerando alcuni colli di bottiglia sulla supply chain)».