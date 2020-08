Tenaris va ko in Borsa dopo la maxi perdita del I semestre

Nei primi sei mesi del 2020 la società ha accusato un rosso di 708 milioni dall'utile di 484 milioni di un anno fa. Negative anche le previsioni per i prossimi mesi

Tenaris ko a Piazza Affari dopo i conti semestrali diffusi nella notte che evidenziano un forte peggioramento nel secondo trimestre a causa del Covid e del crollo degli investimenti nel settore petrolifero. Il titolo, che ieri era stato tra i migliori grazie alla fiammata del greggio, segna una delle performance peggiori del Ftse Mib.

In dettaglio, il gruppo ha chiuso il primo semestre del 2020 con ricavi per 3 miliardi di dollari, in contrazione del 21% rispetto ai 3,79 miliardi realizzati nei primi sei mesi dello scorso anno; il risultato operativo è negativo per 600 milioni di dollari (da +493,5 milioni) e si registra una perdita netta di 708 milioni dall'utile di 484 milioni di un anno fa. Pesa, come detto, il secondo trimestre in cui il risultato netto di Tenaris è passato da un utile di 241,49 milioni a una perdita di 47,96 milioni di dollari.



Per quanto riguarda infine l'evoluzione prevedibile della gestione, per il trimestre in corso Tenaris stima un’ulteriore forte riduzione delle vendite e della marginalità in tutte le aree geografiche in cui il gruppo è attivo, in conseguenza alla situazione di incertezza del settore di riferimento: l'Ebitda margin dovrebbe posizionarsi sotto il 5%. Ricavi e margini dovrebbero invece migliorare nell'ultimo trimestre dell'anno.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)