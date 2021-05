Tencent come Alibaba, per legge deve diventare holding

2' di lettura

Anche Tencent, il gigante che domina insieme ad Alibaba il mercato dell’hi-tech cinese, ha ricevuto l’ordine dalle autorità di Pechino di conferire le sue attività finanziarie in una nuova holding separata da tutto il resto. Questo permetterà di effettuare migliori controlli su una galassia molto ampia che include anche pagamenti mobili, prestiti e assicurazioni. Anche Alibaba è stata costretta a seguire l’iter per la sua piattaforma di pagamenti Ant financial. Wechat è quella di Tencent. L’e-commerce in Cina copre attualmente il 30% del Pil.

Normalizzazione in arrivo anche per Pony Ma

Il diktat ad Alibaba è una conferma della strategia statale nei confronti delle Big Tech. La mossa è frutto della strategia di normalizzazione dei gruppi tecnologici nei servizi finanziari alimentata dalle preoccupazioni sui potenziali rischi sistemici per la stabilità del sistema e sul loro potere di mercato dopo anni di forte espansione.

Anche l’impero di Pony Ma, il fondatore di Tencent, deve allinearsi a una serie di direttive a cascata emanate dopo la quotazione stoppata di Alipay a Hong Kong nel novembre scorso.

Tencent insieme ad Alibaba e più di recente Bytedance, proprietaria di Tik Tok, è tra i colossi gestori di piattaforme di pagamento. Anche WeChat è finita nel mirino delle autorità cinesi per aver veicolato altre attività finanziarie tipiche del settore bancario.

L’attacco dei videogames di nuova generazione

C’è anche un versante tecnologico da evidenziare nelle criticità che si profilano per Tencent. Si tratta di un settore in cui è fortissima, quello dei giochi online. Finora.